Polak wyda 3 tys. zł na dokształcenie się. Kto mu odda pieniądze?

Pieniądze na edukację

Jak wynika z badania Santander Consumer Banku "Polaków Portfel Własny: edukacja przyszłości", dwie trzecie ankietowanych nie planuje w najbliższych miesiącach zdobywać nowych kompetencji zawodowych (66 proc.). W tej grupie największy odsetek stanowią osoby z wykształceniem podstawowym (80 proc.) oraz te zarabiające od 2000 do 2999 zł na rękę (85 proc.). I nie powinno to dziwić, bo edukacja osób dorosłych może sporo kosztować.

Dokształcać się w nadchodzącym czasie planuje 33 proc. Polaków, wśród których przeważają mieszkańcy dużych miast (44 proc.), ankietowani z wyższym wykształceniem (42 proc.) oraz osoby, których miesięczny dochód przekracza 7000 zł netto (67 proc.). Autorzy opracowania zauważyli, że odsetek planujących zdobywanie nowych kompetencji zawodowych zwiększył się w porównaniu do badania zrealizowanego w lipcu 2022 r. - wówczas takiej odpowiedzi udzieliło 26 proc. respondentów.

Z badania Santander Consumer Banku wynika, że wśród Polaków, którzy w nadchodzących miesiącach planują zdobywać nowe kompetencje, najwięcej ankietowanych zamierza sfinansować je z bieżących przychodów (60 proc.) i oszczędności (31 proc.). W pierwszym przypadku dominują zarabiający od 4000 do 4999 zł netto (92 proc.) i mieszkańcy średnich miast od 50 tys. do 250 tys. osób (89 proc.), natomiast w drugim - mieszkający na wsiach (38 proc.) i ankietowani z dochodami od 5000 do 6999 zł na rękę (60 proc.).

Pracodawca dołoży do edukacji pracownika

Ponadto 28 proc. Polaków, którzy chcą zdobyć nowe kompetencje w najbliższych miesiącach, zamierza skorzystać z pomocy pracodawcy. Będą to głównie zarabiający do 1999 zł netto (96 proc.) oraz ankietowani z najmłodszych grup wiekowych, przed 30. i 40. rokiem życia (kolejno 32 i 31 proc.). Wśród odpowiedzi wskazywanych przez Polaków planujących dokształcanie się w kolejnych miesiącach znalazło się również finansowanie z dodatkowej pracy tymczasowej (10 proc.), za pomocą karty kredytowej (7 proc.) czy pożyczki bankowej (6 proc.). Tylko 5 proc. osób z tej grupy stwierdziło, że pożyczyłoby na ten cel pieniądze od rodziny.

Co siódmy spośród badanych, którzy planują skorzystać tej jesieni z płatnych form dokształcania się, jest gotowy wydać na ten cel nie więcej niż 1000 zł (15 proc.). Z kolei 16 proc. deklaruje wydatek między 1001 a 2000 zł. Kwotę od 2001 do 3000 zł wskazuje 20 proc. badanych z tej grupy.

"Łącznie ponad połowa Polaków (52 proc.), która w nadchodzących miesiącach zamierza poszerzać swoje kompetencje zawodowe za pomocą płatnych form dokształcania się, chce przeznaczyć na ten cel do 3000 zł. Wyższe kwoty - między 3001 a 4000 zł – deklaruje 12 proc. badanych z tej grupy, a między 4001 a 5000 zł - 23 proc. Powyżej 5000 zł planuje na ten cel wydać co trzynasty Polak (8 proc.)" - podano.

Badanie zrealizowano na zlecenie Santander Consumer Banku metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w lipcu 2023 r. W badaniu udział wzięło 1004 dorosłych Polaków.

