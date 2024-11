Policjani ujawnili swoje prawdziwe zarobki! Pokazali "paski" wynagrodzeń

Obniżka 800 plus do 500 zł. Szokująca informacja

Ile zarabiają policjanci w Polsce w 2024 roku?

Serwis goniec.pl podaje jak wyglądają zarobki w policji:

Referent, sierżant sztabowy, wydział kryminalny, 11 lat służby: 5941,09 zł netto

Referent w KMP, sześć lat służby: 6025,22 zł netto

Aspirant, 12 lat służby, 20 lat wysługi: 5836,27 zł netto

Dzielnicowy, 5 lat służby, Komenda Stołeczna Policji: 5751,09 zł netto

Referent, 9 lat wysługi, 600 zł dodatku służbowego: 6683,52 zł netto

Dzielnicowy, 6 lat służby: 5862,18 zł netto

Mniej chętnych do pracy w policji

Według Rzeczpospolitej, "braki kadrowe w policji już są dotkliwe". "W samej Warszawie brakuje 2,5 tys. funkcjonariuszy, co stanowi blisko 25 proc. całej stołecznej obsady. Wysoki odsetek wakatów – na poziome powyżej 10 proc. – utrzymuje się w ośmiu województwach. Do pełnej obsady w skali całego kraju potrzeba 13,7 tys. nowych funkcjonariuszy. A tych nie przybywa. Do końca września przyjęto do służby 3940 policjantów" – czytamy.

- Takiej liczby wakatów w polskiej policji nie było od lat 90. A do tego widoczny jest kryzys związany ze spadkiem wiarygodności i zaufania społecznego (…) Ta informacja jest potwierdzeniem poważnego kryzysu, w którym znalazła się policja, kryzysu wizerunkowego i związanego z nim spadkiem wiarygodności i zaufania społecznego – podaje tvn24.pl w publikacji z lutego 2024 r.

Dwa projekty w Sejmie przeciw policji

Symboliczną ilustracją wspomnianego kryzysu jest poselski projekt ustawy o ukróceniu bezkarności policji ze strony Konfederacji. Wcześniej, inny projekt w tym samym kierunku, forsowała Partia Razem. - Projekt dotyczy wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji polegających na nałożeniu na policjantów obowiązku noszenia numeru identyfikacyjnego w widocznym miejscu umundurowania lub nakrycia głowy – czytamy w uzasadnieniu projektu.

- Rząd nie widzi potrzeby, by tworzyć cywilne Centralne Biuro Monitorowania Policji do badania skarg na funkcjonariuszy. Zdaniem jednego z wiceministrów obecne regulacje są wystarczające (…) zmian domagają się Nowa Lewica i partia Razem. Postulat ten prezentowały jeszcze w 2020 roku. Jak mówi jeden z liderów Adrian Zandberg, zdania nie zmienili – podaje interia.pl.