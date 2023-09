Policzono, ile Polak musi pracować na iPhone'a. Jest poprawa, ale wciąż długo

Analitycy z Picodi postanowili to zbadać i przyjrzeli się kosztowi iPhone'a 15 Pro (128 GB) w Polsce, który wynosi 5999 zł. W porównaniu do innych krajów, gdzie cena wynosi 999 dolarów, widać, że nie jesteśmy liderami, ale również nie plasujemy się na samym końcu. Aby uzyskać pełny obraz, porównano cenę iPhone'a z przeciętnym wynagrodzeniem obowiązującym w danym kraju. W Polsce wynosi ono 7481 zł brutto (czyli blisko 5249 zł netto), według danych Głównego Urzędu Statystycznego z lipca (precyzyjny wynik to 7485,12 zł brutto). Wyliczenia pokazują, że średnio w Polsce trzeba pracować 23,2 dni, zakładając, że cała wypłata jest przeznaczona na zakup iPhone'a. To wystarcza na zajęcie 32. miejsca w rankingu.

Skrócenie Czasu Oczekiwania

Porównując te wyniki z poprzednim raportem za rok poprzedni, można zauważyć skrócenie okresu oczekiwania o 4,4 dnia. Ten spadek może być wynikiem obniżenia ceny tegorocznego flagowego modelu smartfona Apple o 500 zł w porównaniu z premierą roku poprzedniego, choć wskaźnik przeciętnego wynagrodzenia nadal jest napędzany przez wysoką inflację. Warto podkreślić, że "średnia krajowa" w Polsce nie odnosi się do wszystkich pracowników, ponieważ GUS oblicza ją na podstawie danych z przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 9 osób. Mimo to raport dostarcza ciekawych danych porównawczych.

Miejsce na Świecie

Jeśli spojrzymy na inne kraje, okazuje się, że najkrócej na nowy iPhone musieliby pracować Szwajcarzy i Amerykanie, odpowiednio 4,2 i 5,3 dni. Na podium znajdują się także Australijczycy (6,3 dni), a tuż za nimi Luksemburczycy i Singapurczycy (6,5 i 6,7 dni pracy). Wśród naszych sąsiadów najlepiej wypadają Niemcy, gdzie koszt nowego iPhone'a równa się przeciętnie 9,5 dni pracy. Wyniki zbliżone do polskich uzyskali Czechowie (18,2 dni) i Litwini (21,1 dni). Słowacy zajmują trzy miejsca za nami, potrzebując średnio 25,2 dnia pracy na zakup iPhone'a.

Globalne Porównania

Ostatnie miejsca na liście zajmują kraje takie jak Indie, Brazylia, Filipiny i Turcja. W Indiach, drugim co do zaludnienia kraju na świecie, średnio potrzebują blisko 56 dni pracy, aby uzbierać na iPhone'a. Brazylijczycy muszą pracować aż 66,6 dni, Filipińczycy 79,5 dni, a Turcy ponad 123 dni. Warto zaznaczyć, że te same kraje były na końcu listy w ubiegłym roku, ale wyniki były znacznie wyższe.

QUIZ PRL. Tych profesji już nie ma. Tylko dla znawców historii PRL! Pytanie 1 z 10 1. Oddany swej pracy zecer pracował w: szwalni cerowni, od niemieckiego słowa setzer drukarni Dalej