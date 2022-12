Polka przegrała z ZUS w sądzie! Poszło o niesłuszne zwolnienie

Waloryzacja 500 plus w 2023 roku? Inflacja zżera pieniądze na dzieci. Inne świadczenia pomogą?

Pracownica ZUS walczyła w sądzie o odszkodowanie za niesłuszne zwolnienie z pracy. Tymczasem sąd przyjrzał się innej sprawie. W uzasadnieniu do wyroku podano, że sąd ma wątpliwości co do formalnego statutu Związkowej Alternatywy. Związek Piotra Szumlewicza odcina się od tego uzasadnienia i publikuje dokument świadczący o rejestracji ZA w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Okazuje się, że losy Związkowej Alternatywy w ZUS-ie są dość burzliwe. Od momentu rejestracji organizacji pojawiają się różne oskarżenia padające z obu stron konfliktu – od niezgodnego z prawem przeprowadzonego referendum, po rzekome zwolnienia z powodu działalności w związku zawodowym.

Portal money.pl już wcześniej informował o planowaniu przez Związkową Alternatywę akcji protestacyjnej, której przyczyną miało być zwolnienie dyscyplinarne liderki Związkowej Alternatywy w ZUS i zarazem głównej negocjatorki w sporze zbiorowym Ilony Garczyńskiej. Jednocześnie związek podtrzymywał wszystkie wcześniejsze postulaty płacowe. Domagał się także dymisji prezes ZUS Gertrudy Uścińskiej. W referendum strajkowym wzięło udział 3798 osób. Ważnych głosów było 3730, a za strajkiem zagłosowało 3545 osób. W całej instytucji pracuje około 44 tys. pracowników. Zatem nie spełniono więc warunku udziału w głosowaniu co najmniej 50 proc. załogi.

ZUS twierdzi, że nasz związek w Zakładzie powstał nieprawidłowo. Powołują się na nieznane nam uzasadnienie sądu, zgodnie z którym ponoć jako centrala nie zarejestrowaliśmy związku w ZUS. To nieprawda. Oto uchwała o rejestracji związku z lipca 2021 r. i jej potwierdzenie z dziś. pic.twitter.com/UbAnwmhOOv— Związkowa Alternatywa (@zwiazkowa) November 22, 2022

