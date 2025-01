Polska 2050 chce odpolitycznić państwowe spółki. KO bojkotuje projekt

Odpolitycznienie spółek Skarbu Państwa. Zamrażarka sejmowa zręczniejsza niż odrzucenie

Projekt nowego prawa można popierać lub nie, jednak jest również trzecia opcja – zamrożenie ustawy w komisji sejmowej poprzez przeciąganie prac w nieskończoność. Wygląda na to, że taki los spotkał inicjatywę Polski 2050, która chce odpolitycznić państwowe spółki. Koalicja Obywatelska wydaje się sceptyczna.

- Niestety osoby, które głosowały przeciwko temu projektowi, nie zgłosiły wniosku o jego odrzucenie. W tym momencie jest sytuacja patowa, ponieważ ten projekt jest, ale nic z nim nie robimy. Gdyby ktoś zgłosił taki wniosek, a komisja by go przyjęła, to pojawiłby się on na obradach plenarnych Sejmu. Wówczas cały Sejm mógłby się odnieść do tego projektu – podkreśla cytowany przez rmf24.pl poseł Polski 2050 Rafał Komarewicz.

Odpolitycznienie spółek państwowych w umowie koalicyjnej jednak chęci brak

Część sejmu może być za, a nawet przeciw. Taka postawa niekiedy objawia się nieobecnością na posiedzeniach komisji sejmowych, aby nie było oficjalnego sprzeciwu ale z realnym skutkiem.

- Rozmawiałem z posłami Koalicji Obywatelskiej, którzy rozumieją, że odpolitycznienie jest zawarte w umowie koalicyjnej i trzeba nasze obietnice spełniać. Jednak nie ma takiej woli politycznej. Wiceminister aktywów państwowych Robert Kropiwnicki nie przychodził na posiedzenia komisji. Posłowie KO widzieli, że ich minister nie pojawiał się na tych spotkaniach, więc głosowali przeciw. Z kolei politycy opozycji mieli dużo uwag do tej ustawy. Ostatecznie Prawo i Sprawiedliwość wstrzymało się od głosu. Za przyjęciem jest Konfederacja, a z koalicjantów Lewica - podkreśla cytowany przez rmf24.pl poseł Polski 2050 Rafał Komarewicz.

QUIZ PRL. Od propagandy do popkultury. Sprawdź, jak dobrze znasz hasła i powiedzenia z czasów PRL-u Pytanie 1 z 10 Dokończ hasło propagandowe: "Program partii – programem..." Kraju Narodu Polski Sprawiedliwości Następne pytanie