i Autor: PAP

Węgiel

Polska będzie produkować prąd z węgla dla Ukrainy? KE nie zgodziła się na uchylenie kosztów emisji

Donald Tusk zapowiadając wsparcie energetyczne Ukrainy poprzez produkcje prądu z polskiego węgla, liczył na to, ze uda się ominąć koszty uprawnień do emisji. Jak dowiedziała się "Rzeczpospolita" póki co Komisja Europejska powiedziała premierowi RP "nie" w kwestii omijania systemu ETS.