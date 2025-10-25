W 2025 roku Polska ma wejść do grona 20 największych gospodarek świata, wyprzedzając Szwajcarię.

Polska przegoni Japonię pod względem PKB, a do 2030 roku tempo wzrostu ma być dwukrotnie wyższe od średniej unijnej.

Minister Domański zapowiada "złotą dekadę" polskiej gospodarki, opartą na reindustrializacji, innowacyjności i produktywności, z kluczową rolą inwestycji prywatnych.

Rząd rozpoczął największy od 35 lat proces deregulacji (150 zmian legislacyjnych), aby wspierać sektor prywatny, który jest trzykrotnie bardziej efektywny niż państwowy.

Polska przekracza symboliczne granice gospodarcze

Minister finansów Andrzej Domański podczas swojego wystąpienia na Igrzyskach Wolności w Łodzi podkreślił, że rok 2025 będzie momentem przełomowym dla polskiej gospodarki. – „Wchodzimy do grona 20 największych gospodarek świata, wyprzedzając Szwajcarię” – powiedział. Przypomniał, że w 1989 roku Polska zajmowała 35. miejsce z nominalnym PKB na poziomie 67 mld dolarów, a dziś przekracza bilion dolarów.

Według prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego, nasz kraj wyprzedzi Szwajcarię i będzie gonił Arabię Saudyjską oraz Holandię. Domański zaznaczył, że to efekt 35 lat konsekwentnej pracy, reform i przedsiębiorczości Polaków.

Silne instytucje i dywersyfikacja gospodarki

Minister Domański przypomniał, że wolność zdobyta w 1989 roku otworzyła drogę do budowy silnych instytucji i wolnorynkowej gospodarki. – „Udało nam się zbudować mocno zdywersyfikowaną gospodarkę. To, że nie mamy jednego narodowego czempiona, ale kilka silnych sektorów, sprawia, że jesteśmy bardziej odporni na szoki zewnętrzne” – stwierdził.

Domański nawiązał również do słów Lecha Wałęsy, który zapowiadał „drugą Japonię”. – „To się dzieje w 2025 roku. Polska przegoni Japonię pod względem PKB per capita skorygowanego o poziom cen” – podkreślił.

Złota dekada i nowy etap rozwoju

Minister finansów mówił też o konieczności szukania nowych źródeł wzrostu gospodarczego w czasach globalnych napięć. – „Mówimy o nowym etapie rozwoju, o nadchodzącej złotej dekadzie polskiej gospodarki” – zapowiedział. Wskazał na kluczowe obszary, takie jak reindustrializacja, innowacyjność i produktywność.

Według OECD, w 2026 roku Polska znajdzie się w gronie najszybciej rosnących gospodarek Europy, a prognozy MFW przewidują, że do 2030 roku tempo wzrostu będzie dwukrotnie wyższe od średniej unijnej.

Rola sektora prywatnego i deregulacji

Domański zaznaczył, że choć inwestycje publiczne stanowią impuls dla rozwoju, to fundamentem wzrostu pozostają inwestycje prywatne. Obecnie tylko 30 proc. polskiej gospodarki to firmy prywatne. Domański podkreślił, że efektywność przedsiębiorstw prywatnych jest trzykrotnie wyższa niż państwowych. Rząd – jak zaznaczył – rozpoczął największy od 35 lat proces deregulacji, obejmujący 150 zmian legislacyjnych, które mają ułatwić prowadzenie działalności.

Andrzej Domański IMPACT 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.