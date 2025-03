Autor:

Nowa partia Starlinków dla Ukrainy

Polski rząd jest w trakcie przekazywania Ukrainie kolejnych 5 tysięcy terminali Starlink, które zapewniają kluczową łączność satelitarną dla ukraińskich sił zbrojnych. Jak wynika z informacji Money.pl, urządzenia te odgrywają fundamentalną rolę w systemie komunikacji używanym przez ukraińską armię. Potwierdza to płk Maciej Korowaj, były oficer Służby Wywiadu Wojskowego, który w wywiadzie dla portalu podkreślił, że "na Starlinkach w zasadzie wisi cały system ukraińskiej łączności". Ekspert zaznaczył, że mimo posiadania przez Ukraińców własnych alternatyw w niektórych obszarach, "podstawą łączności frontowej pozostawał Starlink".

Znaczenie tych urządzeń, jak również status polskiej pomocy dla Ukrainy, zostało również potwierdzone podczas niedawnej konferencji prasowej w Warszawie. Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski zapytał swojego ukraińskiego odpowiednika Andriia Sybihę o funkcjonowanie przekazanych urządzeń. "Jesteśmy wdzięczni za opłaty i możliwość korzystania. Polska wydała ok. 200 mln dolarów, to jest bardzo ważne dla naszego wojska" - potwierdził szef ukraińskiego MSZ.

Skala polskiej pomocy - ile urządzeń finansuje Polska

Według informacji uzyskanych przez Money.pl od źródeł rządowych, w tej chwili Ukraina korzysta z dokładnie 19 560 terminali Starlink dostarczonych i opłacanych przez Polskę. Ta liczba niebawem wzrośnie o kolejne 5 tysięcy urządzeń, które są w trakcie przekazywania. "Ukraińcy w sumie mają pewnie około 50 tys. Starlinków, więc zakładam, że płacimy za ponad połowę z ogólnej puli. Płacimy ok. 50 mln dolarów rocznie, według stawek rynkowych" - stwierdził jeden z rządowych rozmówców portalu.

Dane te znacząco odbiegają od twierdzeń samego Elona Muska, właściciela firmy SpaceX, która dostarcza terminale Starlink. W ostrej wymianie zdań z ministrem Radosławem Sikorskim na platformie X, miliarder wytykał, że polski rząd płaci "niewielki ułamek" całkowitych kosztów. Tymczasem, jak wynika z przytoczonych danych, polska pomoc stanowi ponad połowę całej infrastruktury Starlink używanej przez Ukrainę.

Znaczenie tej pomocy jest trudne do przecenienia, szczególnie w kontekście niedawnych rozmów ukraińsko-amerykańskich w Arabii Saudyjskiej, gdzie administracja Donalda Trumpa zobowiązała się do wznowienia wsparcia zbrojnego w zakresie danych wywiadowczych dla Ukrainy. W sytuacji, gdy - jak podaje Money.pl - za 80 procent strat rosyjskich odpowiadają drony, dobre rozpoznanie w trakcie walki, które umożliwiają właśnie terminale Starlink, jest absolutnie kluczowe dla sukcesu ukraińskich operacji wojskowych.

Be quiet, small man. You pay a tiny fraction of the cost. And there is no substitute for Starlink.— Elon Musk (@elonmusk) March 9, 2025

Historia zakupu Starlinków przez poprzedni rząd

Inicjatywa zakupu terminali Starlink dla Ukrainy rozpoczęła się jeszcze za poprzedniego rządu, kierowanego przez Prawo i Sprawiedliwość, a obecna administracja zdecydowała się kontynuować to przedsięwzięcie. Jak wspomina Janusz Cieszyński, ówczesny pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa, "decyzje o zakupie Starlinków podejmowane były tydzień-dwa po wybuchu wojny".

"Było spotkanie online ministrów cyfryzacji z całej Europy. Ukraiński minister cyfryzacji Mychajło Fiodorow powiedział, czego potrzebują i pytał, co możemy dać. Jako pierwsi zapewniliśmy dostawę Starlinków" - relacjonował Cieszyński w rozmowie z Money.pl.

Polskim negocjatorom udało się wynegocjować korzystne warunki dla zakupionych urządzeń. Z dostępnych pakietów abonamentowych wybrano początkowo opcję "w domu", kosztującą obecnie 335 zł. Jednak w toku rozmów udało się za tę samą cenę uzyskać wyższy pakiet "w drodze - bez ograniczeń", który dziś wyceniany jest na 430 zł. Co więcej, przez pierwsze kilka miesięcy korzystanie z urządzeń miało być całkowicie bezpłatne. Sprzęt był wysyłany na Ukrainę stopniowo, zazwyczaj w partiach po 5 tysięcy sztuk.

Kontynuacja tego wsparcia przez obecny rząd pokazuje ponadpartyjne porozumienie w kwestii pomocy Ukrainie, przynajmniej w zakresie dostarczania kluczowej infrastruktury komunikacyjnej, niezbędnej do prowadzenia działań obronnych.

Problem powrotu urządzeń do Polski

Pomimo że terminale Starlink są obecnie intensywnie wykorzystywane na ukraińskim froncie, już teraz w polskim rządzie pojawiają się pytania o to, co zrobić z tysiącami urządzeń, które zgodnie z umową powinny wrócić do Polski po ustaniu ich użytkowania przez stronę ukraińską.

"Starlinki formalnie są użyczone Ukrainie. Zgodnie z umową, jak Ukraina przestanie z nich korzystać, one trafią do nas" - wyjaśnia jeden z rozmówców Money.pl z kręgów rządowych. Ten sam rozmówca zauważa jednak, że prawdopodobnie taka sytuacja nie nastąpi w najbliższym czasie: "Ukrainie Starlinki przestaną być potrzebne, gdy odtworzą swoją normalną sieć łączności. Na dziś jednak nie widzę możliwości, by z dnia na dzień mogli uruchomić własną usługę".

Problemem jest jednak brak konkretnych planów dotyczących zagospodarowania urządzeń po ich ewentualnym powrocie do Polski. Jak ustalił Money.pl, na chwilę obecną w rządzie nie ma żadnej koncepcji ich zagospodarowania, co może prowadzić do ryzyka, że duża część terminali trafi do magazynów i nie zostanie efektywnie wykorzystana.

"Część urządzeń mamy dziś do naszej dyspozycji i one zostały wykorzystane np. w czasie niedawnej powodzi" - podkreśla rządowy informator portalu, przyznając jednocześnie, że "na dziś nie ma żadnych planów operacyjnych w tym zakresie".

Dodatkową kwestią, która może wpłynąć na możliwości wykorzystania terminali po ich powrocie, jest też stan techniczny urządzeń używanych w warunkach wojennych. Jak zauważa jeden z rozmówców Money.pl, "po użyciu ich w Ukrainie, w warunkach wojennych, nie spodziewałbym się, że wróci nawet połowa".

Potencjalne rozwiązania i propozycje dalszego wykorzystania

Mimo braku oficjalnych planów rządowych dotyczących przyszłości urządzeń Starlink, pojawiają się już pierwsze propozycje dotyczące ich efektywnego wykorzystania po ewentualnym powrocie z Ukrainy. Janusz Cieszyński, który uczestniczył w początkowym procesie zakupu terminali, widzi prosty sposób na zapewnienie im "drugiego życia".

"Urządzenia zostały zakupione trzy lata temu, one są nasze i można w każdej chwili wyłączyć abonament. Lepiej byłoby je jednak przekazać w miejsca, gdzie nie ma internetu, zrobić jakiś program Ministerstwa Cyfryzacji, zapewniający likwidację białych plam internetowych, np. w świetlicach, schroniskach czy OSP" - wskazuje były pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa.

Jego propozycja zakłada więc wykorzystanie terminali Starlink do rozwiązania problemu wykluczenia cyfrowego w Polsce, szczególnie na terenach wiejskich i trudno dostępnych, gdzie tradycyjna infrastruktura internetowa jest niewystarczająca lub w ogóle nie istnieje. Zastosowanie technologii satelitarnej mogłoby znacząco poprawić dostęp do internetu w takich miejscach jak ochotnicze straże pożarne, placówki edukacyjne czy ośrodki kultury na terenach wiejskich.

Częściowym testem takiego rozwiązania było już wykorzystanie niektórych dostępnych terminali podczas niedawnej powodzi w Polsce, co potwierdził jeden z rozmówców Money.pl. Doświadczenia te mogłyby posłużyć jako podstawa do stworzenia szerszego programu wykorzystania urządzeń w sytuacjach kryzysowych, gdy standardowa infrastruktura telekomunikacyjna zawodzi.

Jak na razie jednak, według informacji Money.pl, w rządzie nie toczą się żadne formalne prace nad opracowaniem strategii zagospodarowania terminali. Z drugiej strony, biorąc pod uwagę obecną sytuację na Ukrainie, kwestia ta nie wydaje się być pilna - urządzenia prawdopodobnie pozostaną w użyciu przez stronę ukraińską jeszcze przez dłuższy czas, zanim pojawi się realna możliwość i potrzeba ich zwrotu do Polski.