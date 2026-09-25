Polska jest światowym liderem pod względem tempa wzrostu liczby osób ultrazamożnych (z majątkiem powyżej 30 mln USD).

W latach 2021–2026 liczba ultrazamożnych Polaków wzrosła o rekordowe 109%, co jest najwyższym wynikiem globalnie.

Za ten dynamiczny wzrost odpowiada umocnienie złotego, wysoka inflacja oraz szybki rozwój polskiej gospodarki.

Bloomberg prognozuje dalszy wzrost o ponad 60% w ciągu najbliższych pięciu lat, utrzymując Polskę w czołówce światowej.

Polska liderem wzrostu zamożności. Co mówią dane?

Najnowsze dane jednoznacznie stawiają Polskę na czele globalnego peletonu państw, w których najszybciej rośnie zamożność. To nie opinia, a twarde liczby. Jak wynika z analiz opublikowanych przez agencję Bloomberg, w latach 2021-2026 liczba ultrabogatych w Polsce, czyli osób z majątkiem przekraczającym 30 mln dolarów, zwiększyła się o imponujące 109 proc. Jest to najwyższy odnotowany wynik na świecie, który deklasuje inne dynamicznie rozwijające się rynki, takie jak Rumunia, Arabia Saudyjska czy Singapur. Jak wskazuje „Puls Biznesu”, tak spektakularny wzrost jest częściowo możliwy, ponieważ Polska startowała z relatywnie niższego pułapu liczby najzamożniejszych obywateli.

KARPACZ 2026 Jarosław Dąbrowski

Dlaczego w Polsce tak szybko przybywa ultrabogatych?

Za tak gwałtownym wzrostem liczby najzamożniejszych Polaków stoi kilka kluczowych czynników, które częściowo mają charakter nominalny, a częściowo wynikają z realnej siły polskiej gospodarki. Jak stwierdza „Puls Biznesu”, za ten fenomen odpowiada mieszanka czynników: umocnienie złotego wobec dolara, wysoka inflacja, a także realny i szybki wzrost gospodarczy kraju. Umocnienie krajowej waluty sprawia, że majątki liczone w złotych po przeliczeniu na dolary przekraczają próg 30 mln. Z kolei wysoka inflacja nominalnie podnosi wartość aktywów, takich jak nieruchomości czy udziały w firmach. Najważniejszym fundamentem jest jednak szybki wzrost gospodarczy, który przekłada się na rosnącą wartość polskich przedsiębiorstw i realne bogacenie się ich właścicieli.

20