GUS skorygował wzrost PKB Polski w 2024 roku do 3,0%, co oznacza delikatną poprawę w stosunku do wcześniejszych szacunków.

To niewielka korekta o 0,1 punktu procentowego, ale pokazuje dynamikę polskiej gospodarki.

Wcześniej, w kwietniu, GUS prognozował wzrost PKB na poziomie 2,9%.

Nowy szacunek GUS, podnoszący wzrost PKB w 2024 roku o 0,1 p.p., zastępuje poprzednie dane z kwietnia

Korekta danych GUS: co dokładnie się zmieniło?

Główny Urząd Statystyczny (GUS) zrewidował w górę szacunek dotyczący Produktu Krajowego Brutto za ubiegły rok. Wstępne dane z kwietnia mówiły o wzroście na poziomie 2,9 proc. Jednak po uwzględnieniu pełniejszych informacji, obraz sytuacji gospodarczej okazał się nieco bardziej optymistyczny. Główny Urząd Statystyczny poinformował o skorygowaniu danych, według których wzrost PKB Polski w 2024 roku wyniósł ostatecznie 3,0 proc.

Zmiana, choć pozornie niewielka i wynosząca zaledwie 0,1 punktu procentowego, ma znaczenie symboliczne i potwierdza siłę ożywienia gospodarczego. GUS w swoim komunikacie precyzuje: "Według skorygowanego szacunku, produkt krajowy brutto (PKB) w 2024 r. wzrósł realnie o 3,0 proc. w porównaniu z 2023 r. Wynik uległ zmianie w stosunku do opublikowanego w dniu 17.04.2025 r. o 0,1 pkt. proc.".

Dlaczego GUS koryguje dane o PKB?

Korekty szacunków PKB są standardową procedurą stosowaną przez urzędy statystyczne na całym świecie i nie powinny być traktowane jako błąd. Pierwsze, szybkie szacunki opierają się na niepełnych, często miesięcznych i kwartalnych danych, aby jak najszybciej dostarczyć rynkom i analitykom wstępny obraz sytuacji.

Jak wyjaśnia sam urząd, ostateczny, skorygowany wynik uwzględnia "pełniejsze roczne informacje o wynikach dla całego ubiegłego roku". Chodzi tu przede wszystkim o szczegółowe dane dotyczące finansów przedsiębiorstw, ostateczne wyniki handlu zagranicznego w zakresie towarów i usług, a także kompleksowe rachunki sektora instytucji rządowych i samorządowych. Dopiero zebranie i analiza tych wszystkich składowych pozwala na precyzyjne określenie finalnej wartości PKB.

Co wzrost PKB oznacza dla gospodarki i prognoz na przyszłość?

Wzrost na poziomie 3,0 proc. to wyraźna poprawa w stosunku do roku 2023, kiedy polska gospodarka znalazła się w stagnacji, notując wzrost na poziomie zaledwie 0,1 proc. Tegoroczny wynik potwierdza, że okres spowolnienia mamy już za sobą, a gospodarka wróciła na ścieżkę stabilnego rozwoju. Choć najnowsze dane są pozytywne, tegoroczny wzrost gospodarczy Polski jest wciąż niższy niż w latach 2021-2022, kiedy gospodarka dynamicznie odbijała po pandemii, rosnąc odpowiednio o 6,9 proc. i 5,3 proc.

Lepszy od oczekiwań wynik za 2024 rok stanowi solidną bazę dla prognoz na rok 2025. Analitycy i instytucje finansowe spodziewają się kontynuacji pozytywnego trendu. Zgodnie z założeniami przyjętymi przez Radę Ministrów, wzrost PKB Polski w 2025 roku ma wynieść 3,4 proc. Nieco bardziej ostrożny jest Bank Światowy, który prognozuje dynamikę na poziomie 3,2 proc. Z kolei największymi optymistami są eksperci Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR), którzy spodziewają się wzrostu o 3,5 proc. Konsensus rynkowy wskazuje więc, że w przyszłym roku polska gospodarka powinna przyspieszyć.

