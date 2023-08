Polska liderem przemysłu zbrojeniowego? W Europie to możliwe

Polska Grupa Zbrojeniowa podpisała przełomową umowę

W czerwcu Polska Grupa Zbrojeniowa podpisała umowę z MON na 1 mln zestawów pocisków artyleryjskich. Jak ocenił w rozmowie z PAP prezes Chwałek, zawarcie umowy to prawdziwy przełom.

"Zawarcie tej umowy - na razie mówimy o umowie ramowej - to prawdziwy przełom w podejściu do zamówień amunicji po stronie zamawiającego" – wskazał. Zaznaczył, że PGZ od ponad trzech lat zwiększa moce produkcyjne.

Chwałek podkreślił, że umowa ramowa gwarantuje PGZ "pewną stabilność". "Daje gwarancje, że ponoszone przez nas wydatki i realizowane inwestycje mają uzasadnienie. Aktualnie kończymy negocjować pierwszą z serii umów wykonawczych. Dzięki niej deklaracje zapisane w umowie ramowej nabierają realnego kształtu" - zaznaczył.

Polska zbrojeniówka liderem na rynku amunicji?

Pytany o to, czy Polska ma szanse stać się liderem na europejskim rynku amunicyjnym, odpowiedział: "Jestem przekonany, że nie tylko mamy taką szansę, ale tak już jest". "Potwierdza to choćby marcowa wizyta w Polsce unijnego komisarza Thierry’ego Bretona, który wizytował te kraje UE, które produkują amunicję". Jak wskazał, wizyta w Zakładach Metalowych Dezamet S.A. miała związek z decyzją Unii, by sfinansować dostawę miliona sztuk amunicji 155mm dla Ukrainy. "To wówczas komisarz podkreślał, że Polska ma jedne z największych zdolności wytwórczych i ma do odegrania kluczową rolę w dostawach amunicji w ramach unijnych zamówień" – powiedział prezes Chwałek. Zaznaczył, że PGZ co najmniej od trzech lat wzmacnia domenę amunicyjną i dodał, że już przynosi to pierwsze efekty.

"Każdy, kto choć trochę interesuje się naszą branża dostrzegł, jak bardzo zdynamizowaliśmy rozwój naszej grupy zwłaszcza w ostatnich 3-4 latach" – ocenił Chwałek. Jak wyjaśnił, ma to związek ze skokowym rozwojem polskiej armii, sytuacją geopolityczną w naszym regionie i zwiększonym zainteresowaniem światowych klientów ofertą produktową PGZ. "To wszystko napędza nasz rozwój, który dotyczy praktycznie każdej z około 50 spółek tworzących Polską Grupę Zbrojeniową. Widać zarówno systematyczny wzrost przychodów, jak też rosnące nakłady na inwestycje" – podkreślił prezes PGZ.

Konsorcjum PGZ-AMUNICJA i Agencja Uzbrojenia podpisały w czerwcu wieloletnią umowę ramową na dostawy amunicji na potrzeby Wojska Polskiego, która zakłada "dostawę setek tysięcy sztuk amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm, ale także przewiduje zawieranie umów wykonawczych z Konsorcjum PGZ–AMUNICJA m.in. dla różnego typu amunicji kal. 120 mm; perspektywa czasowa trwania umowy to 2029 r."

Konsorcjum PGZ–AMUNICJA tworzy pięć spółek wchodzących w skład domeny amunicyjnej Grupy PGZ. Są to: Mesko S.A., Zakłady Metalowe Dezamet S.A., Zakłady Chemiczne Nitro-Chem S.A., Gamrat sp. z o.o. i Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne Belma S.A.

