Wydatki na zbrojeniówkę nadal się rozkręcają. MON wyda w 2023 ponad 100 mld zł

Co kupiła polska armia w 2022 roku?

W 2022 roku Ministerstwo Obrony Narodowej wydało rekordowo ponad 100 mld zł na zbrojenia, a wszystko wskazuje na to, że drugą taką kwotę wydamy również w 2023 roku. W przyszłym roku, zgodnie z ustawą budżet na obronność ma stanowić przynajmniej 3 proc. PKB, tj. ponad 97 mld zł, plus pieniądze z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. To łącznie powinno dać kwotę ponad 130 mld zł. Do tej pory w historii III RP kwoty przeznaczane na zbrojenia nie przekraczały 30-40 mld zł.

Jakie wydatki składają się na sprzęt dla polskiej armii? We wtorek 27 czerwca podpisano umowę na zakup dwóch satelitów obserwacyjnych wraz z naziemnym sprzętem do ich obsługi. Urządzenia zostaną wyprodukowane przez Airbus Defence and Space, do polskiego wojska trafią do 2027 roku, a niedługo będziemy mogli korzystać z informacji, które pozyskują podobne satelity na rzecz armii francuskiej. Ponadto polska armia weźmie w leasingu amerykańskie latające statki bezzałogowe MQ-9A Reaper oraz podpisanie umowy na budowę dwóch okrętów rozpoznania radioelektronicznego Delfin, co będzie kosztować łącznie 620 mln euro netto.

W 2022 roku doszło również do rekordowej transakcji zakupu 250 amerykańskich czołgów Abrams. Transakcja kosztowała 4,75 mld dolarów netto, a zamówienie ma zostać zrealizowane do 2026 roku. Ponadto zapłacimy 3,37 mld dolarów za 180 czołgów K2 i 2,4 mld dolarów za 212 armatohaubic K9, a w każdej z w/w umów znajdują się dostawy amunicji, pakiety szkoleniowe i logistyczne dla polskiej armii.

Z kolei Korei Południowej zamówiono za 3,55 mld dolarów netto 218 wyrzutni K239 Chunmoo pozwalającym na ostrzał na odległość 300 km. Pierwsze armatohaubuce trafiły już do Polski, a całość zamówienia ma zostać zrealizowana do 2027 roku.

W 2022 roku Agencja Uzbrojenia podpisała także umowę za 8 mld zł na zakup 32 śmigłowców wielozadaniowych AW149. Większość maszyn ma zostać wyprodukowane w Polsce, w PZL-Świdnik. Dostawy mają zostać zrealizowane w 2029 roku.

Jakie zakupy MON planuje dla polskiego wojska?

Na 2023 rok z MON planuje transfer technologii i rozpoczęcie produkcji czołgów, armatohaubic i amunicji w Polsce za pośrednictwem umowy z Koreą Południową. Ponadto w przyszłym roku ma dojść do transakcji finalizującej zakup śmigłowców AH-64 Apache, choć nie jest wiadomo jeszcze jak dużo ich zakupimy. Niewiadomą pozostaje także ilość HIMARS-ów.

Podpisana zostanie również umowa na dostarczenie polskiej armii tysiąca wozów pływających produkowanych w Hucie Stalowa Wola Borsuk. Sprzęt jest obecnie testowany po 10 latach pracy nad ich wdrożenie.

