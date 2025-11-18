Polska Następny Krok - "Rozwój. Atom. Węgiel – Dobitnie 2025"

Konferencja "Dobitnie 2025" ma na celu obiektywną dyskusję o przyszłości polskiej energetyki, odchodząc od ideologicznych uprzedzeń.

Wydarzenie skupi się na analizie ekonomicznej i racjonalnych argumentach, by przywrócić równowagę w debacie o transformacji energetycznej.

Poruszone zostaną kluczowe tematy, takie jak wpływ polityki klimatycznej UE na polski przemysł, przyszłość atomu i węgla, oraz bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Konferencja odbędzie się w Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu, symbolicznie łącząc tradycje górnictwa z dyskusją o przyszłości energetyki, z udziałem wybitnych ekspertów.

Celem projektu jest stworzenie przestrzeni do rozmowy o przyszłości polskiej energetyki bez uprzedzeń i ideologicznego entuzjazmu. Organizatorzy podkreślają, że chcą przywrócić równowagę w debacie publicznej, stawiając na analizę ekonomiczną, racjonalne argumenty i szacunek dla różnych punktów widzenia.

Dotychczasowe dyskusje o transformacji energetycznej często podążały utartym torem politycznej poprawności, w której węgiel przedstawiano głównie jako problem, a odnawialne źródła energii jako jedyne dopuszczalne rozwiązanie. „Dobitnie 2025” to próba powrotu do rozmowy o realnych możliwościach i zagrożeniach stojących przed Polską w kontekście unijnej polityki klimatycznej, globalnej rywalizacji technologicznej i potrzeb krajowej gospodarki.

Podczas konferencji poruszone zostaną m.in. kwestie:

wpływu polityki klimatycznej UE na konkurencyjność polskiego przemysłu,

zgodności implementacji unijnych regulacji z Konstytucją RP,

przyszłości atomu, węgla i innych źródeł energii w miksie energetycznym,

wyzwań stojących przed polityką rozwoju i bezpieczeństwa energetycznego Polski.

W gronie prelegentów znajdą się m.in.:

Tomasz Wróblewski – prezes Warsaw Enterprise Institute,prof. Przemysław Zbierowski – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,prof. Tomasz Grosse – socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego,prof. Maciej Chorowski – energetyk z Uniwersytetu Wrocławskiegoprof. Ziemowit Malecha – inżynier środowiska z Uniwersytetu WrocławskiegoDominik Kolorz – przewodniczący Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”,Sławomir Wołyniec – CEO Grupy Altum Sp. z o.o., prezes EC Zagłębie Dąbrowskie Sp. z o.o. Miejsce wydarzenia – Sztolnia Królowa Luiza w Zabrzu – nie jest przypadkowe. Symbolicznie łączy tradycję polskiego górnictwa z dyskusją o przyszłości energetyki i przemysłu. To właśnie tam uczestnicy będą rozmawiać o tym, jak pogodzić potrzebę transformacji z utrzymaniem konkurencyjności i bezpieczeństwa energetycznego państwa.

Andrzej Głowacki, prezes Państwowej Agencji Atomistyki