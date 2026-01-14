Polska sprzeciwia się umowie handlowej UE-Mercosur, obawiając się negatywnych konsekwencji dla polskich rolników i bezpieczeństwa żywności.

Minister rolnictwa zapowiedział złożenie skargi do Trybunału Sprawiedliwości UE, kwestionując zgodność umowy z traktatami europejskimi.

Kluczowe argumenty w skardze to niezgodność umowy z traktatami UE, podział na część polityczną i handlową, oraz obawy o jakość i bezpieczeństwo żywności z krajów Mercosur.

Polska zamierza kontrolować importowaną żywność i blokować produkty niespełniające europejskich standardów, nawet jeśli umowa wejdzie w życie.

Umowa handlowa pomiędzy Unią Europejską a krajami Mercosur budzi wiele kontrowersji, a Polska należy do grona państw, które aktywnie sprzeciwiają się jej ratyfikacji. Mimo, że państwa UE wyraziły zgodę na zawarcie umowy, a kluczowy dokument ma zostać podpisany już 17 stycznia, polski rząd nie zamierza rezygnować z walki o interesy rodzimych rolników.

Minister Krajewski o umowie UE-Mercosur

O sprawie umowy handlowej z krajami Mercosuru oraz o sytuacji polskich rolników mówił w programie "Poranny Ring" minister rolnictwa, Stefan Krajewski. W trakcie rozmowy odniesiono się do potencjalnych konsekwencji wejścia w życie umowy.

Zapytany o to, czy po podpisaniu umowy przez przewodniczącą Komisji Europejskiej, Ursulę von der Leyen, przepisy zaczną obowiązywać natychmiast, a żywność z krajów Mercosur popłynie do Europy na nowych zasadach, minister Krajewski odpowiedział:

"- W praktyce będziemy to obserwować, jak będą zachowywać się rynki. I będziemy podejmować zdecydowane działania. (...) Teoretycznie umowa wchodzi w życie w dniu podpisanie przez jedno z państw, które stanowi grupę państw Mercosur."

Skarga do TSUE – ostatnia deska ratunku?

W odpowiedzi na pytanie o to, czy kraje sprzeciwiające się umowie mogą jeszcze coś zrobić, aby ją zablokować, szef resortu rolnictwa zapowiedział złożenie skargi do Trybunału Sprawiedliwości UE:

"- Będzie w przyszłym tygodniu złożona w Brukseli skarga do TSUE, by stwierdzić zgodność tej umowy z traktatami europejskimi. Skarga jest w trakcie przegotowania, w przyszłym tygodniu, z tego co wiem z rozmów z europosłem Hetmanem padało, że będzie skarga składana" - ogłosił Krajewski.

Szczegóły skargi – jakie argumenty zostaną użyte?

Minister Krajewski został zapytany o szczegóły przygotowywanej skargi do TSUE oraz o argumenty, które zostaną w niej zawarte. Podkreślił, że jednym z kluczowych aspektów jest kwestia zgodności przyjęcia umowy z traktatami europejskimi, a także podział umowy na część polityczną i handlową.

"- Z jednej strony niezgodność przyjęcia umowy z traktatami i rozdzielenie na dwie części polityczną i handlową, ale też jakoś produktów, kwestia bezpieczeństwa żywnościowego, zdrowotnego, używanie środków ochrony roślin zakazanych w Europie, to wszystko trzeba brać pod uwagę."

Bezpieczeństwo żywnościowe priorytetem

Minister Krajewski podkreślił, że Polska nie jest zobowiązana do dopuszczania na swój rynek żywności, która nie spełnia europejskich standardów, na przykład ze względu na stosowanie zakazanych w Europie pestycydów.

"- Wcale nie jest powiedziane, że musimy to wpuścić. Naszą rolą polskiego rządu, polskich instytucji jest badanie tych produktów, które będą wjeżdżać, a one nie muszą wjechać."

To oznacza, że polskie instytucje będą miały za zadanie kontrolować jakość importowanej żywności i w razie potrzeby blokować jej wjazd na teren kraju, jeśli nie będzie ona spełniała norm bezpieczeństwa.

Losy umowy handlowej UE-Mercosur pozostają niepewne. Skarga do TSUE może opóźnić lub nawet zablokować jej wejście w życie. Polska, mimo nacisków ze strony innych państw członkowskich, konsekwentnie broni interesów swoich rolników i konsumentów, stawiając na pierwszym miejscu bezpieczeństwo żywnościowe i zgodność z europejskimi standardami.

Przyszłość pokaże, czy działania polskiego rządu przyniosą oczekiwane rezultaty i czy uda się powstrzymać ratyfikację kontrowersyjnej umowy. Jedno jest pewne – walka o interesy polskiego rolnictwa trwa.