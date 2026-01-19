Leaders Forum powered by Poland to inicjatywa mająca na celu wzmocnienie pozycji Polski w globalnej debacie w Davos, skupiająca polskich ministrów i wpływowych gości zagranicznych.

Forum omawia kluczowe wyzwania nadchodzącej dekady, takie jak geopolityka, globalna gospodarka, nowe technologie, rynek pracy oraz bezpieczeństwo energetyczne i zdrowotne.

Wydarzenie jest efektem współpracy polskich think tanków, państwa oraz innowacyjnych firm, w tym Grupy Żabka, Autopay i Adamed, które prezentują polskie osiągnięcia i wizje.

Polskie firmy, jak Autopay i Żabka, podkreślają swoje zaangażowanie w kształtowanie przyszłości gospodarki, technologii i handlu, pokazując Polskę jako lidera w innowacyjnych rozwiązaniach.

„Leaders Forum powered by Poland” to pomysł na wyraźne zaznaczenie obecności Polski w międzynarodowej debacie i rozmowach politycznych w Davos. W programie wezmą udział m.in. Wicepremier i Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski, Minister Finansów Andrzej Domański, Minister Energii Miłosz Motyka, Minister Aktywów Państwowych Wojciech Balczun, wiceminister cyfryzacji Rafał Rosiński, wiceminister pracy Aleksandra Gajewska, wiceminister aktywów państwowych Konrad Gołota i szefowa sejmowej komisji ds. europejskich Agnieszka Pomaska.

Zagraniczni goście

Wśród gości zagranicznych będą m.in. Sekretarz Generalny OECD Mathias Cormann, komisarz UE ds. obrony i przestrzeni kosmicznej Andrius Kubilius, liderka białoruskiej opozycji Svetlana Cichanouska, szef Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), Josef Aschbacher, Thomas Moser z Bank of Switzerland i wielu innych. Wśród moderatorów znajdą się wpływowi dziennikarze i komentatorzy, w tym Gerard Baker z Wall Street Journal, Jamil Anderlini z Politico, Matthew Kaminski z Middle East Broadcasting Networks czy Siddhant Sibbal z indyjskiej telewizji WION.

Tematy i przestrzeń

Program „Leaders Forum powered by Poland” skupia się na kluczowych wyzwaniach nadchodzącej dekady – od geopolityki i globalnej gospodarki po nowe technologie, rynek pracy oraz bezpieczeństwo energetyczne i zdrowotne. Tegoroczna edycja „Leaders Forum powered by Poland” zyskała również imponującą oprawę wizualną. Przestrzeń została zaprojektowana tak, aby łączyć strefę publicznej debaty z możliwością zamkniętych spotkań oraz strefą dla mediów.

„Leaders Forum powered by Poland” powstało dzięki sojuszowi think tanków, prywatnych firm i polskiego państwa. Partnerzy główni wydarzenia to firmy, które są wizytówką polskiej innowacyjności: Grupa Żabka, Autopay oraz Adamed.

– Globalna gospodarka rozwija się szybciej niż systemy stworzone, aby ją wspierać. Dziś liczy się nie tylko szybkość, ale odporność i elastyczność rozwiązań, które muszą działać nieprzerwanie i to na wielu rynkach równocześnie. Wchodzimy w erę Zero Delay Economy, w której każda sekunda opóźnienia oznacza realne straty – od mniejszych przychodów po osłabienie długoterminowej relacji z klientem. Dlatego w Autopay koncentrujemy się na budowaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, tak aby nowe technologie odpowiadały na realne potrzeby nowoczesnej gospodarki. Davos to dla nas przestrzeń do rozmowy i wymiany perspektyw – bo tylko dialog pomiędzy biznesem, rządami, organizacjami społecznymi i środowiskiem naukowym pozwala projektować rozwiązania na miarę dzisiejszej gospodarki – mówi Wojciech Murawski, co-CEO Autopay.

– Podczas Leaders Forum chcemy pokazać Polskę jako dojrzałego partnera w globalnej rozmowie o przyszłości handlu. Będąc europejskim liderem rozwiązań convenience, wnosimy do tej dyskusji perspektywę konsumenta, który oczekuje dziś prostoty, szybkości i wygody - zarówno w sklepie, jak i w kanałach cyfrowych. Nasza odpowiedź to ekosystem łączący handel, technologię, nowoczesną logistykę i rozwiązania cyfrowe, który umożliwia nam dynamiczny, skalowalny rozwój. W 2025 r. otworzyliśmy blisko 1400 sklepów w Polsce i w Rumunii, a sieć liczy już ponad 12 300 punktów. Rozwój w Rumunii potwierdza, że nasz model sprawdza się także za granicą. Firmy wywodzące się z Polski mogą wyznaczać kierunki dla sektora convenience w Europie i na świecie – i chcemy być tego najlepszym przykładem – mówi Tomasz Blicharski, Wiceprezes Zarządu, Group Chief Strategy & Development Officer, Grupa Żabka.

– Jednym z celów „Leaders Forum powered by Poland” jest pokazanie, że polskie firmy nie tylko uczestniczą w globalnej gospodarce, ale ją kształtują. Adamed jest doskonałym przykładem takiej firmy — dynamicznie rozwijającej się na rynkach międzynarodowych, innowacyjnej i konkurencyjnej. To dowód na to, że polski biznes ma realny głos w strategicznych dyskusjach o przyszłości światowej gospodarki i zdrowia – mówi Katarzyna Dubno, Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych, ESG i Ekonomiki Zdrowia, Członek Zespołu Zarządzającego Adamed Pharma S.A.

– W Davos powiemy jasno: Polska nie jest tłem globalnej debaty, Polska współtworzy jej przyszłość. Uniwersytet Warszawski jest partnerem akademickim Leaders Forum, by wnieść rzetelne dane, analizy i odwagę zadawania trudnych pytań. W świecie, w którym technologia i AI zmieniają każdy sektor, nauka jest infrastrukturą przyszłości. Naszym celem jest łączenie ambicji z wiarygodnością, i pokazywanie Polski, która ma coś ważnego do powiedzenia. Polska nie tylko korzysta z wiedzy, Polska nadaje jej kierunek. A tam, gdzie ambicja spotyka wiedzę, zaczyna się przyszłość – mówi Robert Grey, kanclerz Uniwersytetu Warszawskiego.

