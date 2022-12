i Autor: pixabay.com, zdjęcie ilustracyjne Ważna decyzja ws. KPO. Unijni ministrowie zdecydują o pieniądzach dla Polski

Pieniądze z KPO

Polska potrzebuje pieniędzy z KPO. Jest szansa, że je dostaniemy

W stosunku do KPO należy podejmować starania, by te środki trafiły do Polski, bo są ważne. Także w odniesieniu do projektów, które zaplanowaliśmy – mówi środowej "Gazecie Polskiej" minister finansów Magdalena Rzeczkowska. Dobrze by było, by te środki pozyskać. I na to jest duża szansa – dodaje.