Szok! 16 tysięcy zł prąd! Przedsiębiorcy pokazali rachunek i pójdą z torbami?

Podwyżki cen energii wykończą małych przedsiębiorców

Gigantyczne podwyżki za energię, prąd czy gaz dotykają nie tylko prywatne gospodarstwa domowe - ale również przedsiębiorców i właścicieli firm i lokali gastronomicznych.

Restauracja Somi została otwarta w Katowicach w połowie września 2022 roku. Jak informuje Business Insider, restauracja specjalizowała się w kuchni ukraińskiej i tatarskiej - serwowała m.in. czebureki — rodzaj pierogów wywodzących się z kuchni tatarskiej. Właścicielami restauracji są Ukraińcy.

Restauracja zamyka się po 2 miesiącach. Powodem rachunek na 16 tys. złotych

16 września właściciele za pośrednictwem mediów społecznościowych zapraszali do świeżo otwartego lokalu. W niedzielę 4 grudnia 2022 roku pojawił się kolejny post - tym razem informujący o zamknięciu. Głównym powodem takiej decyzji jest niebotycznie wysoki rachunek za prąd opiewający na kwotę... 16 tysięcy złotych!

"Kochani, jak wiecie, sytuacja gospodarcza jest bardzo trudna dla małych nowo powstałych przedsiębiorstw. Przykro nam to mówić, ale jesteśmy również dotknięci tą sytuacją, która zmusza nas przemyśleć i na chwile zamknąć drzwi SOMI. Nie jest tajemnicą, że ceny energii elektrycznej poszybowały w górę. Nas też nie ominęło. Tym razem otrzymaliśmy fakturę w wysokości 16 000 zł, czyli 8 razy więcej niż zwykle" - brzmi treść informacji opublikowanej na facebookowym profilu restauracji.

"Co nas nie zabije, to nas wzmocni"

Właściciele jednak zapewniają, że to nie jest koniec ich przygody z gastronomią. "Ale, co nas nie zabije, to nas wzmocni! Wierzymy, że już niedługo będziemy dalej przygotowywać dla Was najsmaczniejsze czebureki, więc się nie żegnamy, a mówimy do zobaczenia!" - poinformowali.

Sonda Czy obawiasz się coraz wyższych rachunków za prąd? Tak Nie

Pieniądze to nie wszystko - Dariusz Szymczycha Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Polska energetyka ma STAN PRZEDZAWAŁOWY?

Przyznaje to nawet wiceminister! Posłuchaj!