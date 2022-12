i Autor: Pixabay

Świadczenia socjalne

Nowe 500 plus dla seniora w 2023 roku. Zmiana progu dochodowego. Kto dostanie pieniądze?

500 plus dla seniora to dodatek skierowany do osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Grupa uprawnionych do tego świadczenia zwiększyła się po zmianach w 2022 roku. Zmiana dotyczy zwiększenia progu dochodowego, który ulegnie zmianie po raz kolejny w 2023 roku. Jakie warunki należy spełnić, by otrzymać świadczenie?