Pieniądze dla seniorów

Prawie 300 zł dodatku do emerytury! Rząd podwyższy waloryzację do 15 procent

Dodatki do emerytur mogą być wyższe niż planowano! Niektórzy seniorzy będą mogli liczyć nawet kilkadziesiąt złotych więcej. To skutek podwyższenia waloryzacji do 15 proc. co - jak wynika z nieoficjalnych źródeł z środowisk rządowych - jest obecnie brane pod uwagę przez polityków. Jeśli faktycznie wskaźnik waloryzacji zostanie podniesiony, można spodziewać się, że popularny dodatek pielęgnacyjny wyniesie nawet 275 zł miesięcznie!