W środę 8 października skończy się posiedzenie RPP, po którym zostanie ogłoszona decyzja w sprawie stóp

Ekonomiści są podzieleni, ok. połowa przewiduje obniżkę i druga połowa utrzymanie stóp

W tym roku RPP już trzy razy obniżyło stopy procentowe

Obniżka stóp procentowych: Kiedy spodziewać się decyzji RPP?

Adam Antoniak, ekonomista ING Banku Śląskiego, w rozmowie z PAP podkreślił, że opinie na temat terminu obniżek stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej są mocno podzielone. Część analityków przewiduje cięcie stóp już w październiku, podczas gdy inni, w tym sam Antoniak, skłaniają się ku listopadowi.

Antoniak uważa, że za przerwą w obniżkach w październiku stoi przede wszystkim retoryka RPP. Rada konsekwentnie podkreśla, że obecne działania to jedynie dostosowanie polityki pieniężnej, a nie początek cyklu obniżek. Kontynuacja cięć w październiku mogłaby podważyć to założenie.

Jest miejsce na jeszcze jedną obniżkę stóp procentowych w tym roku?

Z drugiej strony, argumentem za obniżką jest niższa od oczekiwań inflacja we wrześniu, która wyniosła 2,9%. Dodatkowo, decyzja o mrożeniu cen energii w IV kwartale stwarza przestrzeń dla poluzowania polityki pieniężnej. Antoniak zaznaczył, że z wcześniejszych wypowiedzi przedstawicieli RPP wynikało, iż w 2025 roku jest miejsce na jeszcze jedną obniżkę.

- Z wypowiedzi przedstawicieli RPP wynikało, że jest miejsce na jeszcze jedną obniżkę w tym roku. A ponieważ w grudniu RPP zwykle nie zmienia stóp, to cięcie o 0,25 pkt. proc. powinno nastąpić albo w tym miesiącu, albo w następnym - powiedział Antoniak.

W tym roku RPP trzykrotnie obniżyło stopy procentowe, w maju o 0,5 p.p.; oraz o 0,25 p.p. w lipcu i wrześniu. Tym samym stopy procentowe w 2025 roku spadły już o 1 p.p. Obecnie główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, została obniżona z 5,75 proc. do 4,75 proc.