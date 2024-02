Polska przyciąga białoruski biznes jak magnez! Coraz więcej firm na rynku

Co kupują i sprzedają najbogatsi? Ujawniono dochodowe inwestycje

O co chodzi?

"Szacunki mówią o 150-250 tys. Białorusinów mieszkających w Polsce i 5988 firmach z białoruskim kapitałem w listopadzie 2023 r. Większość działa w sektorze usług: handlu, transporcie i logistyce, budownictwie oraz IT. Choć pod względem liczby spółek IT jest na czwartej pozycji, to pod względem zatrudnienia i przychodów jest liderem" — zaznacza Danilczuk.

"Z jego szacunków wynika, że 20 największych białoruskich firm IT, które relokowały się do Polski już rok temu, zatrudniało 12,5 tys. osób. Część z nich ponad połowę wszystkich pracowników miało w Polsce. Polska jest także ulubionym w regionie zagranicznym krajem białoruskich start-upów: w latach 2020-22 wybrało ją 64 proc. z nich, podczas gdy Litwę 21 proc., a Ukrainę 15 proc." - czytamy.

Powołując się na raport przygotowany przez Białoruskie Centrum Biznesu, białoruski think tank BEROC i Fundację Konrada Adenauera "PB" podaje, że 122 tys. Białorusinów jest zarejestrowanych w ZUS (dane na połowę 2023 r.). Stanowią oni 10,2 proc. wszystkich obcokrajowców.

