Wizyta prezydenta RP Karola Nawrockiego w USA, obejmująca wystąpienie konferencji CPAC oraz rozmowy w zakładach Lockheed Martin, odbyła się w cieniu globalnego przesilenia. Jednocześnie wyznacza ona nowy etap w polsko-amerykańskich relacjach gospodarczo-zbrojeniowych. Obecne działania dyplomatyczne i przemysłowe stanowią fundament transformacji Polski z roli klienta w stronę kluczowego ogniwa w produkcji najnowocześniejszej broni świata.

• Ewolucja w stronę partnerstwa technologicznego: Polska nie ogranicza się już tylko do zakupu gotowych systemów. Inwestując rekordowe 5 proc. PKB w nowoczesne zbrojenia, budujemy realne sojusze oparte na wspólnych interesach gospodarczych. Wizyta w fabryce Lockheed Martin w Teksasie podkreśla wagę włączenia polskich zakładów, takich jak PZL Mielec, do globalnego łańcucha dostaw F-35. Celem jest, aby polscy inżynierowie dostarczali kluczowe podzespoły – od kadłubów po zaawansowane kompozyty – do maszyn latających na całym świecie.

• Budowa regionalnego centrum serwisowego (Hub MRO): strategiczne znaczenie zyskuje dążenie Polski do roli głównego serwisanta F-35 w Europie Środkowej. Przeglądy i modernizacje maszyn sojuszniczych w polskich zakładach to nie tylko transfer unikalnego know-how, ale także głębokie zakorzenienie nowoczesnych technologii w krajowej gospodarce.

• Suwerenność operacyjna poprzez lokalną produkcję: Kluczowym elementem bezpieczeństwa jest dążenie do lokalnej produkcji amunicji do systemów HIMARS (GMLRS) oraz rakiet Javelin. Takie działanie zapewnia Polsce niezależność operacyjną w sytuacjach kryzysowych i wzmacnia odporność państwa.

• Przemysłowa „kotwica” bezpieczeństwa: Fizyczna obecność amerykańskiego sektora obronnego w Polsce oraz integracja naszych firm z partnerami z USA tworzy najsilniejszą więź bezpieczeństwa. Trwale łączy to interesy ekonomiczne Stanów Zjednoczonych z obroną terytorium Rzeczypospolitej.

Wizyta prezydenta Nawrockiego w USA potwierdza, że Polska staje się przemysłowym i technologicznym sercem NATO. Dzięki miliardowym inwestycjom w amerykańską technologię i jednoczesnej walce o „polonizację” systemów obronnych, budujemy trwałe fundamenty pod bezpieczny i innowacyjny rozwój polskiej gospodarki. Fizyczna obecność amerykańskiego przemysłu w Polsce to najsilniejsza gwarancja bezpieczeństwa.

Marcin Chludziński, przewodniczący Rady Fundacji Centrum Strategii Rozwojowych