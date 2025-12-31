Polska to fajerwerkowy gigant? Jesteśmy jednym z największych eksporterów na świecie

Konrad Karpiuk
Konrad Karpiuk
PAP
PAP
2025-12-31 8:08

Polska to znaczący producent na światowym rynku fajerwerków. Krajowa branża pirotechniczna generuje rocznie obroty rzędu 700 milionów złotych i jest piątym największym importerem i eksporterem na świecie.

Panorama miasta nocą z widocznymi budynkami i ulicami oświetlonymi przez latarnie i światła samochodów, oraz kolorowe fajerwerki rozświetlające niebo. Zdjęcie ilustruje dynamiczny rozwój rynku pirotechnicznego w Polsce, o czym można przeczytać na Super Biznes.

i

Autor: Redakcja Publicystyczna AI Panorama miasta nocą z widocznymi budynkami i ulicami oświetlonymi przez latarnie i światła samochodów, oraz kolorowe fajerwerki rozświetlające niebo. Zdjęcie ilustruje dynamiczny rozwój rynku pirotechnicznego w Polsce, o czym można przeczytać na Super Biznes.
  • Polska zajmuje 5. miejsce na świecie zarówno pod względem importu, jak i eksportu fajerwerków.
  • Branża pirotechniczna w Polsce generuje rocznie około 700 mln zł obrotów.
  • W ciągu ostatniej dekady import fajerwerków do Polski wzrósł o ponad 50%.

Polska jednym z największych importerów fajerwerków

Według Stowarzyszenia Importerów i Dystrybutorów Pirotechniki, roczne obroty branży pirotechnicznej w Polsce wynoszą około 700 mln zł. Szacowany łączny roczny przychód netto podmiotów zajmujących się importem i dystrybucją fajerwerków to około 769 mln zł. To pokazuje, jak duży potencjał drzemie w polskim rynku pirotechnicznym.

Polska odgrywa istotną rolę w światowej branży pirotechnicznej, będąc zarówno importerem, jak i eksporterem fajerwerków. W 2023 roku import do Polski osiągnął wartość około 148 mln zł, a eksport około 74 mln zł. W obu kategoriach Polska uplasowała się na 5. miejscu na świecie. Więcej eksportują tylko Chiny, Holandia, Niemcy i Hiszpania. Polscy eksporterzy sprzedają swoje produkty głównie do państw europejskich, takich jak Francja, Niemcy i Włoch. Porównując wartość polskiego eksportu z 2023 roku do 2021, wzrósł on o ponad 30 proc.

Dynamiczny wzrost importu fajerwerków do Polski. Chiny największym dostawcą

Ostatnia dekada przyniosła dynamiczny wzrost importu fajerwerków do Polski – o ponad 50 proc. To świadczy o utrzymującym się popycie konsumenckim, mimo nasilającej się debaty regulacyjnej. Największym dostawcą wyrobów pirotechnicznych do Polski są Chiny, skąd pochodzi ponad 90 proc. wartości importu.

Branża pirotechniczna w Polsce składa się głównie z firm z sektora MŚP. Importerzy i hurtownicy działają na większą, często międzynarodową skalę, a sprzedawcy fajerwerków to często lokalne firmy rodzinne. To pokazuje, jak zróżnicowany jest ten sektor gospodarki.

Stowarzyszenie Importerów i Dystrybutorów Pirotechniki wskazuje na narastającą niepewność prawną jako główny problem branży. Działalność w silnie regulowanym sektorze wymaga długoterminowego planowania i wysokich nakładów kapitałowych. Ryzyko nagłego zakazu lub decentralizacji przepisów wstrzymuje inwestycje, osłabiając bezpieczeństwo łańcucha dostaw i stabilność rynku. Dodatkowym wyzwaniem jest ryzyko rozwoju szarej strefy, które rośnie wraz ze skalą i restrykcyjnością zakazów.

Zgodnie z raportem KPMG o branży pirotechnicznej, co roku 9,3 mln Polaków kupuje fajerwerki. 

Super Biznes SE Google News

Polecany artykuł:

Kary za fajerwerki na Sylwestra. Kiedy można dostać mandat?
Znamy gwiazdy Sylwestra z Dwójką na Stadionie Śląskim! Kto wystąpi na scenie?
QUIZ PRL: Kultowy Sylwester i Nowy Rok w PRL-u! Pamiętasz te zabawy?
Pytanie 1 z 10
Jedną z sylwestrowych atrakcji było w PRL domowej roboty:
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

FAJERWERKI