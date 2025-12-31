Polska to fajerwerkowy gigant? Jesteśmy jednym z największych eksporterów na świecie

Polska zajmuje 5. miejsce na świecie zarówno pod względem importu, jak i eksportu fajerwerków.

Branża pirotechniczna w Polsce generuje rocznie około 700 mln zł obrotów.

W ciągu ostatniej dekady import fajerwerków do Polski wzrósł o ponad 50%.

Polska jednym z największych importerów fajerwerków

Według Stowarzyszenia Importerów i Dystrybutorów Pirotechniki, roczne obroty branży pirotechnicznej w Polsce wynoszą około 700 mln zł. Szacowany łączny roczny przychód netto podmiotów zajmujących się importem i dystrybucją fajerwerków to około 769 mln zł. To pokazuje, jak duży potencjał drzemie w polskim rynku pirotechnicznym.

Polska odgrywa istotną rolę w światowej branży pirotechnicznej, będąc zarówno importerem, jak i eksporterem fajerwerków. W 2023 roku import do Polski osiągnął wartość około 148 mln zł, a eksport około 74 mln zł. W obu kategoriach Polska uplasowała się na 5. miejscu na świecie. Więcej eksportują tylko Chiny, Holandia, Niemcy i Hiszpania. Polscy eksporterzy sprzedają swoje produkty głównie do państw europejskich, takich jak Francja, Niemcy i Włoch. Porównując wartość polskiego eksportu z 2023 roku do 2021, wzrósł on o ponad 30 proc.

Dynamiczny wzrost importu fajerwerków do Polski. Chiny największym dostawcą

Ostatnia dekada przyniosła dynamiczny wzrost importu fajerwerków do Polski – o ponad 50 proc. To świadczy o utrzymującym się popycie konsumenckim, mimo nasilającej się debaty regulacyjnej. Największym dostawcą wyrobów pirotechnicznych do Polski są Chiny, skąd pochodzi ponad 90 proc. wartości importu.

Branża pirotechniczna w Polsce składa się głównie z firm z sektora MŚP. Importerzy i hurtownicy działają na większą, często międzynarodową skalę, a sprzedawcy fajerwerków to często lokalne firmy rodzinne. To pokazuje, jak zróżnicowany jest ten sektor gospodarki.

Stowarzyszenie Importerów i Dystrybutorów Pirotechniki wskazuje na narastającą niepewność prawną jako główny problem branży. Działalność w silnie regulowanym sektorze wymaga długoterminowego planowania i wysokich nakładów kapitałowych. Ryzyko nagłego zakazu lub decentralizacji przepisów wstrzymuje inwestycje, osłabiając bezpieczeństwo łańcucha dostaw i stabilność rynku. Dodatkowym wyzwaniem jest ryzyko rozwoju szarej strefy, które rośnie wraz ze skalą i restrykcyjnością zakazów.

Zgodnie z raportem KPMG o branży pirotechnicznej, co roku 9,3 mln Polaków kupuje fajerwerki.

