Minister finansów Andrzej Domański leci do USA, aby zabiegać o poparcie dla wejścia Polski do G20 i omawiać kwestie bezpieczeństwa energetycznego, w tym budowę elektrowni jądrowych.

Wizyta obejmuje spotkania z kluczowymi osobistościami, takimi jak sekretarz energii USA Chris Wright i szefowa MFW Kristalina Georgieva, a także przedstawicielami amerykańskiego biznesu inwestującego w Polsce.

Polska dąży do członkostwa w G20, pomimo że grupa ta ma charakter nieformalny, ale jej decyzje mają istotne znaczenie geopolityczne, a nasz kraj jest już 20. gospodarką świata.

Minister Domański weźmie udział w jesiennym spotkaniu MFW i Banku Światowego, gdzie będzie promował Polskę i jej rolę w regionie, w tym kwestie obronności i inwestycje w bezpieczeństwo

O co Andrzej Domański będzie zabiegał w USA?

Minister finansów Andrzej Domański reprezentuje Polskę podczas jesiennego spotkania Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) i Banku Światowego w Waszyngtonie. To wydarzenie gromadzi globalnych liderów finansów i polityki, stanowiąc doskonałą okazję do rozmów kuluarowych i budowania strategicznych sojuszy. Według ustaleń Business Insider Polska, dwa główne tematy, z którymi Andrzej Domański leci do USA, to szukanie poparcia dla dołączenia Polski do G20 oraz bezpieczeństwo energetyczne. Agenda wizyty jest jednak znacznie szersza i obejmuje również kwestie obronności oraz spotkania z amerykańskimi firmami, które już inwestują lub planują inwestycje w naszym kraju.

Szef resortu finansów odbędzie serię spotkań bilateralnych, m.in. ze swoimi odpowiednikami z Meksyku i Chile. W planach jest także rozmowa z szefową MFW Kristaliną Georgievą. Wizyta za oceanem to również tradycyjna okazja do spotkań z inwestorami kupującymi polskie obligacje skarbowe, co ma kluczowe znaczenie dla stabilności finansów publicznych.

Jakie są szanse Polski na dołączenie do G20?

Ambicje Polski dotyczące dołączenia do grona 20 największych gospodarek świata nie są nowe. Temat wejścia Polski do G20, który w lipcu poruszył premier Donald Tusk, będzie jednym z priorytetów podczas rozmów ministra finansów w Waszyngtonie. Minister Domański ma poruszyć tę kwestię m.in. podczas spotkania z Danem Katzem, pierwszym zastępcą dyrektor zarządzającej MFW, a także na śniadaniu w ramach US-Poland Business Council. Mimo że Polska pod względem wielkości PKB klasyfikuje się już w światowej czołówce, droga do członkostwa nie jest prosta.

G20 to grupa nieformalna, a decyzje o jej poszerzeniu mają charakter polityczny, a nie czysto ekonomiczny. Jak podaje Business Insider Polska, warto zauważyć, że do tego elitarnego klubu nie należą takie gospodarki jak Hiszpania czy Holandia, podczas gdy członkami są m.in. Argentyna i RPA, których gospodarki są mniejsze od polskiej. Polska jest obecnie w G20 reprezentowana jedynie jako członek Unii Europejskiej.

Bezpieczeństwo energetyczne Polski: atom i SMR-y w centrum rozmów

Drugim filarem wizyty ministra Domańskiego są kwestie energetyczne. Zaplanowano spotkanie z sekretarzem ds. energii USA, Chrisem Wrightem, w którym uczestniczyć będzie również wiceminister energii Wojciech Wrochna. Kluczowym elementem wizyty będą rozmowy dotyczące bezpieczeństwa energetycznego Polski, w tym finansowania budowy elektrowni jądrowej i rozwoju małych reaktorów jądrowych (SMR). To strategiczne projekty, w których Polska ściśle współpracuje z amerykańskimi firmami.

Budowa pierwszej elektrowni jądrowej ma być realizowana przez koncern Westinghouse, natomiast w obszarze technologii SMR Polska współpracuje z GE Nuclear. Projekt ten jest rozwijany przez Orlen we współpracy z miliarderem Michałem Sołowowem. Finansowanie tak ogromnych przedsięwzięć będzie tematem rozmowy ministra Domańskiego z prezesem Export-Import Banku USA, Johnem Jovanovicem. Agenda obejmuje także spotkanie z prezesem Lockheed Martin International, Michaelem Williamsonem, co podkreśla wagę kwestii obronności i powiązanych z nią inwestycji.

