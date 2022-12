Polska w kryzysie. Wiemy, ile Polacy wydadzą na sylwestra i gdzie powitają Nowy Rok

Sylwester 2023. Polacy spędzają w domach

Choć sylwester jest szczególną okazją do celebracji, to jednak na huczne świętowanie planuje zdecydować się zaledwie garstka respondentów, biorących udział w badaniu wykonanym dla BIG InfoMonitor. Na zorganizowane imprezy sylwestrowe w lokalach, instytucjach kultury lub pod gołym niebem wybiera się zaledwie 5 proc. Polaków, a tylko 4 proc. planuje w tym czasie jakiś wyjazd. Polacy przywitają 2023 rok głównie w domach (87 proc.) – w tym 66 proc. świętować będzie w pojedynkę lub w gronie domowników, a 21 proc. zaprosi znajomych czy też rodzinę lub wybierze się do nich.

- Na taką sytuację największy wpływ mają oczywiście rosnące koszty życia. Polacy w tym roku stanęli przed trudnym wyborem pomiędzy wydatkami związanymi ze świątecznymi zakupami a zabawą 31 grudnia. Dla wielu już nawet przygotowanie wigilijnego stołu było wyzwaniem, dlatego kolejny już rok zabawa sylwestrowa odchodzi na dalszy plan, a zastępują ją skromne domówki lub całkowita rezygnacja z zabawy — komentuje prof. Waldemar Rogowski, Główny Analityk BIG InfoMonitor (Grupa BIK).

Ile Polacy wydadzą na sylwestra?

Ile Polacy planują wydać na imprezę sylwestrową? Na sylwestra średnio przeznaczymy 195 zł, co jest wynikiem porównywalnym z uzyskanym w roku 2021, który wynosił 186 zł (+9 zł), ale aż o 112 zł mniej niż w 2019 roku. Z badania wynika, że 24 proc. badanych nie planuje ponosić żadnych wydatków, to o 7 proc. więcej niż rok wcześniej, co bezpośrednio związane jest ze spędzaniem tegorocznego sylwestra w domu. Sytuacja ta dotyczy wszystkich w zbliżonym stopniu, niezależnie od płci, wieku czy miejsca zamieszkania. Wydatki powyżej 300 zł planuje zaledwie 14 proc. Polaków. W pozostałych przedziałach wydatków częstotliwość wskazywania jest porównywalna z rokiem ubiegłym – z wyjątkiem przesunięcia pomiędzy wydatkami do 100 zł, tu nastąpił spory spadek z 40 proc. do 30 proc.

Sonda Która impreza lepiej się zapowiada: Sylwester z TVP czy z Polsatem? Sylwester marzeń ma lepsze gwiazdy Sylwester z Polsatem zapowiada się lepiej