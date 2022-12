Jak jest otwarta Biedronka w Sylwestra i Nowy Rok? Sprawdź godziny otwarcia

Jak czynna jest Biedronka w Sylwestra 2022/2023?

W Sylwestra zakupy zrobimy w innych godzinach jak w tygodniu i dlatego warto wcześniej udać się do sklepu. W standardowy dzień roboczy Biedronka jest czynna najczęściej do godziny 21:00 lub 22, a w okresie świąteczno-sylwestrowym, prawie 2200 placówek sieci jest czynnych do godz. 23:00 lub dłużej. Niektóre placówki pracują przez całą dobę. Szczegółowe informacje dotyczące godzin pracy są dostępne w poszczególnych placówkach oraz na stronie www.biedronka.pl/sklepy, a także w aplikacji mobilnej. W ostatni dzień roku godziny otwarcia sklepów popularnej sieci ulegają jednak zmianie. W Sylwestra Biedronka jest czynna do godziny 19:00.

Biedronka – jak czynna jest w Nowy Rok 2023?

Nowy Rok to w polskim kalendarzu święto, a co za tym idzie - dzień wolny od pracy. Obowiązuje zakaz handlu. 1 stycznia 2023 r. (niedziela) wszystkie sklepy sieci Biedronka pozostaną nieczynne. Otwarte mogą być jednak restauracje, niektóre sklepy osiedlowe oraz sieci franczyzowe: Żabki, Freshmarkety czy Lewiatany oraz stacje benzynowe.

