Jak jest otwarty Lidl w Sylwestra i Nowy Rok? Sprawdź godziny otwarcia

Lidl – godziny otwarcia sklepów w Sylwestra

W przeciwieństwie do Wigilii, prawo nie zmusza sklepów do wcześniejszego zamknięcia się w Sylwestra. Większość sklepów wykorzystuje tą możliwość i handluje długo po godzinie 14. Godziny otwarcia sklepów sieci Lidl 31 grudnia są tylko o 4 godziny krótsze jak w każdą sobotę. Wszystkie sklepy będą czynne w godzinach 6:00 do 19:00. Lidl należy do najdłużej otwartych w ostatni dzień roku sklepów. Wiele innych sieci zamyka swoje placówki godzinę wcześniej. Przypominamy, że dłużej mogą być otwarte sklepy, które działają w ramach franczyzy i są prowadzone bezpośrednio przez właścicieli danego punktu, takie jak Żabka czy Carrefour Express.

Czy Lidl jest otwarty w Nowy Rok?

Nowy Rok 2023 jest dniem świątecznym, w którym zgodnie z ustawą obowiązuje zakaz handlu. 1 stycznia 2023 wszystkie sklepy Lidl będą zamknięte. Zakupy będziemy mogli zrobić w poniedziałek 2 stycznia w standardowych godzinach otwarcia - 6:00 a 23:00.

Sonda Jak zazwyczaj spędzasz sylwestra? Dla mnie to zwykły dzień. Oglądam koncerty w telewizji. Bawię się na domowej imprezie Szaleję na balu! Jestem na koncercie.