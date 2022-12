Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Promocje na Sylwestera

Obłędne promocje w Biedronce! Chipsy, soki i piwo za darmo, kabanosy za 1 zł [WIDEO]

Do Sylwestra i Nowego Roku zostało już niewiele czasu. Jeśli jeszcze nie masz zrobionych zakupów, idź do Biedronki. Na koniec roku dyskont kusi niesamowitymi promocjami. Taniej kupisz sery, napoje, czy pizzę. A ile kosztują mandarynki czy papryka? Co możemy dostać za darmo? Zobacz najnowszy odcinek programu „Tańczące z promocjami”.