Mega promocje w Aldi. Sieć mocno obniża ceny odzieży i obuwia!

Wyprzedaże w Aldi - odzież i obuwie taniej o 40 proc.

Warto wybrać się na zakupy do sklepów Aldi już w czwartek, 29 grudnia. Od tego dnia sieć obniża ceny aż o 40 proc. na odzież i obuwie już od pierwszej sztuki. Wśród produktów objętych rabatem znajdą się ubrania i obuwie damskie, męskie oraz dziecięce dostępne w różnych rozmiarach i kolorach. Rabat w wysokości 40 proc. będzie udzielany przy kasie przy zakupie każdego artykułu z kategorii „odzież” lub „obuwie”. Co ważne - rabat wcześniej udzielony na dany artykuł z kategorii „odzież” lub „obuwie” łączy się z rabatem udzielonym w ramach Akcji Promocyjnej - 40 proc. Produkty objęte promocją dostępne będą w wybranych sklepach stacjonarnych do 31 grudnia.

Jak podaje Aldi produkty w promocyjnych cenach dostępne w sklepach zyskują coraz to bardziej na znaczeniu. Od początku roku średnia dynamika wzrostu utrzymuje się na poziomie ponad 10 proc. ilości produktów sprzedawanych na promocji.

