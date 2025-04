i Autor: AI

Obronność kraju

Polska wzmacnia obronność: 26 mld zł z KPO na Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności

Czy Polska jest gotowa na wyzwania przyszłości? Minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz alarmuje: tylko 1 na 25 obywateli znajdzie schronienie w razie zagrożenia! Rząd reaguje, kierując 26 mld zł z KPO na wzmocnienie obronności poprzez Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności. Jak zostaną wykorzystane te środki i co to oznacza dla bezpieczeństwa każdego z nas? Pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego już 4 kwietnia! Czy to wystarczy, by skutecznie podnieść poziom bezpieczeństwa w kraju?

Polska inwestuje w Bezpieczeństwo W obliczu rosnących globalnych napięć, Polska podejmuje kroki w celu wzmocnienia swojego bezpieczeństwa. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ogłosiła, że inwestycje w infrastrukturę i technologie podwójnego zastosowania będą jednym z kluczowych kierunków rozwoju kraju w najbliższych latach. Sytuacja w zakresie dostępności schronów w Polsce jest daleka od idealnej. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ujawniła, że w przypadku wystąpienia zagrożenia, jedynie 1 na 25 obywateli znajdzie schronienie w budowlach ochronnych, a w niektórych województwach ten wskaźnik jest jeszcze niższy – poniżej 1 na 100. Rząd nie planuje budowy nowych, dedykowanych schronów. Zamiast tego, strategia zakłada dostosowanie istniejącej infrastruktury oraz projektowanie nowych inwestycji w taki sposób, aby na co dzień służyły obywatelom, a w razie zagrożenia mogły pełnić funkcje związane z bezpieczeństwem. Jak zaznaczyła szefowa MFiPR: "Nie chodzi o budowanie osobnych schronów, ale dostosowanie istniejących oraz projektowanie nowych tak, żeby na służyły obywatelom, a w razie zagrożenia pełnić funkcję związaną z bezpieczeństwem". Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności: 26 mld zł na wzmocnienie Kluczowym elementem strategii wzmacniania obronności jest Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności. W ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO), na ten cel ma zostać przekierowanych 26 mld zł. Decyzja ta została zatwierdzona przez rząd w trybie obiegowym. Jan Szyszko wiceminister funduszy poinformował, że trwają negocjacje w Brukseli ws. Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności. Za realizację inwestycji w ramach Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności odpowiedzialne będzie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. O wydatkach z funduszu decydować ma Komitet Sterujący, w skład którego wejdą przedstawiciele różnych ministerstw, w tym Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwo Infrastruktury. Pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego odbędzie się 4 kwietnia. Środki z funduszu będą przekazywane w formie preferencyjnych, nisko oprocentowanych pożyczek lub inwestycji kapitałowych częściowo umarzalnych, w zależności od specyfiki projektu. Oprócz środków z KPO, fundusz będzie mógł być zasilany z innych źródeł, w tym ze środków polityki spójności. Za zarządzanie operacyjne funduszem będzie odpowiadał Bank Gospodarstwa Krajowego. Na co zostaną przeznaczone środki? Pieniądze z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności mają zostać przeznaczone na: infrastrukturę i sektory związane z produktami i technologiami podwójnego zastosowania (np. bezpieczne systemy komunikacyjne),

infrastrukturę niezbędną do ochrony ludności i infrastruktury krytycznej (np. schrony, zabezpieczenia sieci energetycznych),

badania i rozwój w obszarze bezpieczeństwa,

modernizację firm sektora wojskowego i bezpieczeństwa,

cyberbezpieczeństwo (w szczególności samorządów). Beneficjentami FBiO będą mogły być m.in.: jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa (w tym spółki Skarbu Państwa), jednostki naukowe i konsorcja tych podmiotów. Uruchomienie Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności planowane jest na trzeci kwartał 2025 r. W celu przekierowania środków w ramach KPO, zmiany muszą zostać wprowadzone w ramach trwającej obecnie rewizji KPO. Akceptacja zmienionego KPO przewidziana jest na 20 czerwca br. Krajowy Plan Odbudowy: Szansa na rozwój Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) ma na celu wzmocnienie polskiej gospodarki. W ramach programu Polska otrzymuje pieniądze w postaci bezzwrotnych dotacji oraz preferencyjnych pożyczek - dotychczas 67 mld zł. Rewizja KPO została zaakceptowana przez rząd pod koniec stycznia br. Przeczytaj także: Zmiany prawie budowlanym. Każdy będzie mógł zbudować schron?