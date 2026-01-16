Polska z jednym z najwyższych wzrostów turystyki z UE! Obcokrajowcy chętnie nas odwiedzają

Wzrost liczby noclegów w Polsce w 2025 roku był jednym z najwyższych w UE.

Wzrost ten był głównie napędzany przez turystów zagranicznych.

Hotele i podobne obiekty oferowały najwięcej noclegów w całej UE.

Większość krajów UE odnotowała wzrost liczby noclegów, z Maltą i Polską na czele.

Polska turystyka rośnie dzięki zagranicznym turystom

Jak wynika z najnowszych danych Eurostatu, Polska turystyka rośnie. Jak wynika z opublikowanych danych, w w 2025 roku w porównaniu z rokiem poprzednim, liczba noclegów w obiektach turystycznych, wzrosła aż o 7%. To jeden z najlepszych wyników w całej UE, ustępujący jedynie Malcie.

Za sukcesem polskiej turystyki w 2025 roku stoją przede wszystkim turyści zagraniczni, to właśnie oni w największym stopniu przyczynili się do wzrostu liczby noclegów. Z danych Eurostatu wynika, że liczba nocy spędzonych w Polsce przez gości z zagranicy wzrosła o 46,1 mln w porównaniu z rokiem poprzednim. Dla porównania, liczba noclegów turystów krajowych zwiększyła się o 15,4 mln.

Hotele wiąż najpopularniejsze wśród turystów

Gdzie turyści najchętniej spędzają noce podczas swoich podróży? Okazuje się, że niezmiennie królują hotele. W całej Unii Europejskiej to właśnie w nich odnotowano najwięcej noclegów – aż 1,9 mld, co stanowi 63% wszystkich noclegów w UE. Na kolejnych miejscach znalazły się domy wakacyjne i inne obiekty na wynajem krótkoterminowy (743 mln noclegów, 24%) oraz kempingi (413 mln, 13%).

Polska nie jest jedynym krajem, który odnotował wzrost liczby noclegów w 2025 roku. Jak wynika z danych Eurostatu, tendencja wzrostowa była widoczna w większości państw członkowskich UE. Największe przyrosty, oprócz Polski (7%), zanotowano na Malcie (10%) oraz na Łotwie (6%). Niewielkie spadki wystąpiły jedynie w Rumunii (o 1%) i Irlandii (o 2%). Te dane potwierdzają, że turystyka w Polsce rozwija się w dynamicznym tempie, a nasz kraj skutecznie konkuruje z innymi popularnymi destynacjami turystycznymi w Europie.