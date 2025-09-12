Polska zamyka granicę z Białorusią w związku z manewrami wojskowymi "Zapad".

Zamknięcie dotyczy również przejść kolejowych, w tym portu przeładunkowego w Małaszewiczach.

Eksperci przewidują krótkoterminowe opóźnienia w dostawach towarów, ale bez długofalowych skutków.

Handel z Białorusią nie powinien znacząco ucierpieć, a transport do Chin nie zostanie zakłócony.

Zamknięcie granicy z Białorusią z powodu ćwiczeń Zapad 25

- W piątek rozpoczynają się bardzo agresywne z punktu widzenia doktryny wojskowej manewry rosyjsko-białoruskie, na terenie Białorusi, bardzo blisko polskiej granicy. To ma swoje różne konsekwencje, między innymi odpowiedzią są także manewry po naszej stronie, polskiego wojska i sił sojuszniczych. (...) W związku z tym, ze względu na bezpieczeństwo państwa, zamkniemy granicę z Białorusią, w tym przejścia kolejowe, w związku z manewrami "Zapad" w czwartek o północy, z czwartku na piątek - mówił Donald Tusk.

Termin ponownego otwarcia granicy pozostaje na razie nieznany.

Jakie będą skutki zamknięcia granicy dla przedsiębiorców?

Na czwartkowej konferencji prasowej po spotkaniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego premier powiedział, że rozumie, że decyzja uderzy w część przedsiębiorców na wschodzie Polski, ale obecnie "bezpieczeństwo przede wszystkim".

Andrzej Szumowski, dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą Krajowej Izby Gospodarczej (KIG), w komentarzu dla naszej "Pulsu Biznes", podkreślił trudność, ale i konieczność tej decyzji. Jego zdaniem dojdzie do krótkoterminowych opóźnień w dostawie towarów, ale "nie spodziewa się długofalowych skutków dla importerów i eksporterów".

Według dyrektora KIG, handel z Białorusią nie powinien odczuć znaczących strat, ponieważ nie jest to obecnie kluczowy kierunek dla polskich przedsiębiorców.

Struktura wymiany handlowej Polska-Białoruś

Jak wskazuje "Pb" z danych GUS wynika, że w ubiegłym roku Polska wyeksportowała na Białoruś towary o wartości 19,4 mld zł, a w pierwszej połowie tego roku – za około 7,8 mld zł. Eksport obejmuje głównie:

Maszyny i urządzenia mechaniczne

Sprzęt elektryczny

Pojazdy

Materiały i artykuły włókiennicze

Import z Białorusi jest większy i w 2024 roku osiągnął wartość 22,5 mld zł. Dominują w nim:

Produkty przemysłu chemicznego

Produkty roślinne

Artykuły z kamienia, cementu, gipsu i azbestu

Ucierpieć może wymiana handlowa z Chinami. PKP Cargo uspokaja

Jednak Białoruś stanowi ważny szlak tranzytowy dla towarów z Chin. Chiny są drugim największym źródłem importu do Polski – w pierwszej połowie roku sprowadzono stamtąd towary za 206 mld zł.

Zamknięcie granicy oznacza czasowe wstrzymanie działalności portu przeładunkowego w Małaszewiczach. To istotny punkt na mapie polskiego eksportu do Chin. PKP Cargo Connect, spółka z grupy PKP Cargo, wysłała niedawno pierwszy pociąg z Warszawy do prowincji Henan.

Menedżer ds. komunikacji w PKP Cargo Connect, Mateusz Izydorek vel Zydorek, uspokaja, że zamknięcie granicy nie wpłynie na realizację tego konkretnego transportu. Dodał, że kolejne kursy zaplanowano już po zakończeniu manewrów i ponownym otwarciu granicy.

- Nasz pociąg jest już na granicy w Brześciu i po przejściu procedur związanych z odprawą będzie kontynuował przejazd w kierunku Chin – informuje Mateusz Izydorek vel Zydorek cytowany przez Puls Biznes.

