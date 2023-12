Polska zbrojeniówka rozgrzana. Rekordowe zyski ze sprzedaży polskiej broni

Dramat rodziców z 800 plus! Z podwyżki 500 plus zostały grosze?

Jak podaje dziennik Rzeczpospolita, Huta Stalowa Wola aktualnie wdraża plan podwojenia produkcji armatohaubic Krab, co oznacza, że będzie niedługo produkować 110 haubic rocznie. Rz przypomina, że "to dzięki m.in. temu produktowi przychody HSW ze sprzedaży w ciągu ostatnich ośmiu lat wzrosły ponaddziesięciokrotnie – ze 157,4 mln zł w 2015 r. do 1771,6 mln w 2023 r." JDziennik przypomina, że "w zeszłym roku podpisano kontrakt z Kijowem na dostawy 54 krabów wraz z towarzyszącym haubicom setkom pojazdów dowodzenia i wsparcia amunicyjnego i technicznego, składających się na kompletny system dalekosiężnej broni. Wartość „krabowej” umowy sięga 2,7 mld zł i jest rekordowa w skali całej rodzimej zbrojeniówki.".

Oprócz Krabów, dużym powodzeniem cieszą się również inne wojskowe produkty. Dziennik wylicza wśród nich m.in.: kamizelki kuloodporne, osłony balistycznych, hełmy, mundury, odzież ochronną i maski przeciwgazowe. To produkuje Maskpol Konieczki spod Częstochowy. Według dziennika, wartość sprzedaży firmy sięgnie 718 mln zł w tym roku. To gigantyczny wzrost w porównaniu do 2015 r. było to 100 mln zł.

"Podobnie jest w Mesko, głównej amunicyjnej spółce PGZ. W ciągu ośmiu ostatnich lat – także poprzez wzrost zagranicznej sprzedaży – firmie udało się podwoić przychody. W tym roku przekroczą one 1,06 mld zł-informuje dziennik Rzeczpospolita. Produkowane Pioruny przez tą firmę, trafiły do Estonii, Norwegii i USA. Lekkie zestawy rakietowe w wersji Grom zamówiła także Litwa. "PGZ chwali się, że znaczący eksport modułowych automatycznych karabinków Grot (o wartości prawie 60 mln zł) idzie też z Fabryki Broni Radom do „jednego z krajów afrykańskich” (zapewne Nigerii)"-czytamy w Rzeczpospolitej.

Według dziennika "na cały świat, w tym do głównego odbiorcy – Stanów Zjednoczonych, wysyłany jest bardzo ceniony polski trotyl z bydgoskiego Nitro-Chemu. Niemal 90 proc. z wytwarzanych co roku ok. 10 tys. ton polskiego TNT trafia za granicę, na globalne rynki".

Przypomnijmy, że Polska jest liderem w UE i NATO pod względem wydatków na zbrojenia. W 2022 r. środki przeznaczone na nowe uzbrojenie były ponad dwa razy wyższe niż rok wcześniej. Natomiast w tym roku wydamy na obronność ok. 4 proc. PKB. Zapisane w ustawie budżetowej wydatki resortu obrony to prawie 97 mld zł, czyli 3 proc. PKB. Ale do tej kwoty trzeba doliczyć kilkadziesiąt miliardów złotych z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Prawdopodobne jest, że łącznie w tym roku polskie wydatki na obronność przekroczą 130 mld zł, czyli co najmniej 4 proc. PKB.

