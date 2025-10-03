Podpisanie porozumienia o rozbudowie infrastruktury paliwowej i włączeniu jej do systemu NATO.

Inwestycja o wartości 20 mld zł obejmuje budowę 300 km rurociągów.

Wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego i militarnego Polski oraz możliwość wykorzystania systemu do celów cywilnych.

Polska integruje infrastrukturę paliwową z NATO: Przełomowe porozumienie podpisane

W Warszawie, w obecności wiceministra obrony narodowej Cezarego Tomczyka, doszło do podpisania wstępnego porozumienia dotyczącego realizacji programu rozbudowy krajowej infrastruktury paliwowej. Celem jest jej integracja z systemem rurociągów NATO.

Porozumienie zawarte pomiędzy Zakładem Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oraz PERN S.A., przewiduje przyłączenie systemu zarządzanego przez PERN S.A. do natowskiego systemu rurociągów paliwowych. Planowana jest również budowa magazynów paliw dedykowanych potrzebom sił zbrojnych Sojuszu.

Cezary Tomczyk: "Wielki dzień dla Polski"

Wiceminister Tomczyk wyraził przekonanie, że podpisanie porozumienia to „wielki dzień dla Polski”, stanowiący początek ważnej drogi.

Wiceszef MON Cezary Tomczyk poinformował, że w ramach przyłączenia krajowej infrastruktury paliwowej do systemu rurociągów NATO zostaną wybudowane rurociągi na odcinku 300 km - od granicy z Niemcami do bazy PERN pod Bydgoszczą.

- Mówimy o projekcie na poziomie 20 mld zł - dodał.

Polska zaczęła rozmowy o integracji systemu rurociągów NATO już w 2014 roku

Tomczyk zaznaczył, że pierwsze rozmowy na temat włączenia Polski do systemu rurociągów NATO rozpoczęły się już w 2014 roku, po aneksji Krymu przez Rosję. Koncepcja integracji krajów, które przystąpiły do Sojuszu w 1999 roku, narodziła się na poziomie roboczym w NATO. Wiceminister podkreślił, że o realizację tego projektu Polska zabiegała przez 11 lat.

Kwatera Główna NATO, poprzez Biuro Zasobów NATO, przyznała Polsce środki na zaplanowanie i zaprojektowanie inwestycji. Zakład Inwestycji NATO, podlegający ministrowi obrony narodowej, będzie odpowiedzialny za ten etap.

Tomczyk wyjaśnił, że po zakończeniu planowania i projektowania, ostateczna decyzja o budowie polskiego odcinka będzie wymagała akceptacji wszystkich państw Sojuszu.

"Jedna z największych inwestycji w bezpieczeństwo w ostatnich 30 latach"

Wiceminister Tomczyk podkreślił, że projekt, którego finalizacja pochłonie około 20 mld złotych, obejmuje budowę 300 km rurociągów od granicy z Niemcami do bazy PERN pod Bydgoszczą. Określił go jako jedną z największych inwestycji w bezpieczeństwo państwa polskiego w ostatnich 30 latach.

Wiceminister energii, Wojciech Wrochna, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, podkreślił podczas konferencji prasowej, że rozbudowa polskiej infrastruktury paliwowej i jej połączenie z systemem NATO to potężna inwestycja. Zaznaczył, że możliwość wykorzystywania tego systemu zarówno na potrzeby cywilne, jak i militarne, zwiększa efektywność zagospodarowania środków i obniża koszty jednostkowe.

Wrochna podkreślił, że bezpieczeństwo militarne i energetyczne łączy wspólny mianownik – suwerenność. Zapewniają one państwu i obywatelom niezależność od potencjalnych przyszłych zagrożeń. Zwrócił także uwagę, że inwestycje o podwójnym zastosowaniu, zarówno militarnym, jak i cywilnym, przynoszą dodatkowe korzyści gospodarcze. Powstałe rurociągi będą mogły być wykorzystywane na co dzień do transportu paliwa na potrzeby cywilne, np. dla lotnisk.

Świętochowski: Podłączenie do rurociągu NATO zwiększy zdolności logistyczne

Prezes PERN Daniel Świętochowski podkreślił, że to ważne wydarzenie dla bezpieczeństwa Polski. Obecnie polski system rurociągowy jest systemem zamkniętym i izolowanym. Podłączenie go do rurociągu NATO zapewni ogromne zdolności utrzymania logistyki w sytuacji ewentualnego zagrożenia.

Świętochowski dodał, że obok systemu NATO, Polska dysponuje własnym systemem logistyki rurociągowej, związanym z zaopatrzeniem rynku paliw. 19 baz paliwowych w kraju może stanowić ważny element logistyki, zarówno w czasie pokoju, jak i w sytuacjach kryzysowych.

