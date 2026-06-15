Polski biznes chce odciąć się od paliw kopalnych. Firmy stawiają na tańszą energię

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
PAP
PAP
2026-06-15 7:31

Kolejne kryzysy energetyczne dały firmom do myślenia. Coraz więcej przedsiębiorstw chce uniezależnić się od importowanych paliw kopalnych i stawia na energię elektryczną. Jak wynika z międzynarodowego badania, także polski biznes widzi w elektryfikacji szansę na większe bezpieczeństwo i niższe rachunki za energię.

Linia wysokiego napięcia na tle błękitnego nieba z białymi chmurami obok platformy wiertniczej podczas zachodu słońca. Firmy szukają nowych rozwiązań energetycznych. Więcej na ten temat przeczytasz na portalu Super Biznes.
Autor: Shutterstock (2)/ Shutterstock Linia wysokiego napięcia na tle błękitnego nieba z białymi chmurami obok platformy wiertniczej podczas zachodu słońca. Firmy szukają nowych rozwiązań energetycznych. Więcej na ten temat przeczytasz na portalu Super Biznes.

Kryzysy zmieniają plany przedsiębiorców

Niepewna sytuacja na świecie, rosnące ceny surowców i problemy z dostawami energii sprawiają, że firmy szukają nowych rozwiązań. Z raportu „Powering Up. Business Perspectives on Electrification” wynika, że przedsiębiorstwa coraz częściej chcą ograniczać swoją zależność od paliw kopalnych.

Badanie przeprowadzono wśród blisko dwóch tysięcy menedżerów średnich i dużych firm z 18 krajów świata, w tym z Polski. Wyniki pokazują, że aż 91 proc. przedsiębiorstw uważa, że elektryfikacja poprawi bezpieczeństwo energetyczne ich działalności.

Polska stawia na prąd

Polscy przedsiębiorcy nie odstają od światowych trendów. Aż 78 proc. ankietowanych nad Wisłą uważa, że w obecnej sytuacji geopolitycznej przechodzenie na energię elektryczną stało się jeszcze pilniejsze.

Ale to nie wszystko. Aż 83 proc. polskich firm planuje elektryfikację swoich procesów produkcyjnych i działalności do 2035 roku. Przedsiębiorcy liczą, że dzięki temu będą mniej podatni na wahania cen surowców i problemy z dostawami paliw.

Tańsza energia i większa konkurencyjność

Dla biznesu kluczowe są pieniądze. Nic więc dziwnego, że aż 78 proc. polskich respondentów uważa elektryfikację za sposób na zwiększenie konkurencyjności firmy.

Jeszcze więcej, bo 81 proc. badanych, liczy na dostęp do tańszej energii dzięki inwestycjom w sieci energetyczne. Z kolei 84 proc. przedsiębiorców jest przekonanych, że elektryfikacja poprawi bezpieczeństwo energetyczne ich firm.

Firmy chcą odejścia od paliw kopalnych

Najbardziej wymowny jest jednak inny wynik badania. Aż 92 proc. polskich respondentów uważa, że Polska powinna odchodzić od paliw kopalnych.

Eksperci podkreślają jednak, że sama chęć zmian nie wystarczy. Konieczne są ogromne inwestycje w sieci energetyczne i modernizacja infrastruktury.

– Wyzwaniem dla systemu energetycznego jest równoważenie potrzeb biznesowych z tempem przygotowania infrastruktury energetycznej – wskazuje Agata Rudnicka z Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Podobnego zdania jest Bruce Douglas, prezes Global Renewables Alliance. Jak podkreśla, firmy doskonale widzą kierunek zmian i wiedzą, że ich przyszła konkurencyjność będzie zależeć od dostępu do taniej i niezawodnej energii elektrycznej.

Analitycy rynku zaznaczają, że biznes coraz śmielej stawia na prąd, a paliwa kopalne powoli tracą swoją dominującą pozycję.

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