Polski Instagram znika z internetu! Po 20 latach upada kolejny polski serwis społecznościowy

"To był taki Instagram swoich czasów" - między innymi takie komentarze możemy przeczytać pod postem platformy Photoblog na Facebooku. Jak podaje serwis wkrótce zakończy on swoją działalnośći zostanie zamknięty. "To już chyba najwyższa pora, aby się pożegnać i jednocześnie podziękować wam za te kilkanaście wspólnych lat" - czytamy w poście Photoblog.