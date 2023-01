Polski Ład uderzył w rozwodników. Stracili ważną ulgę

Rozwód a podatki

W Polsce przybywa rozwodów. Już nawet aż co trzecie zawarte małżeństwo kończy się rozwodem. Jak podaje "Gazeta Wyborcza" z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że z roku na rok rośnie liczba rozwodów w Polsce. W ubiegłym roku 2022 formalnie rozstało się 61 tys. małżeństw. To o ponad 9 tys. więcej niż rok wcześniej. W wielu z nich są dzieci. W momencie rozwodu niewiele osób zapewne myśli o rozliczeniach podatkowych. Okazuje się bowiem, że to błąd, bo na bazie Polskiego Ładu powstały rozwiązania podatkowe niekorzystne dla osób rozwiedzionych. O co dokładnie chodzi? "Gazeta Wyborcza" wskazała na jeden bardzo ważny aspekt opieki naprzemiennej nad dzieckiem i związanymi z tym rozliczeniami podatkowymi, a przede wszystkimi z ulgami podatkowymi wynikającymi z faktu opieki na dzieckiem. Okazuje się, że jeżeli wobec rozwiedzionych rodziców została zasądzona opieka naprzemienna, to zgodnie z Polskim Ładem rodzic nie będzie mógł skorzystać z ulgi dla osób samotnie wychowujących dziecko, dającej możliwość odliczenia podatku od połowy uzyskanych dochodów. Dotychczas skorzystanie z takiej ulgi było możliwe. To bardzo ważna informacja dla osób znajdujących się właśnie w takiej sytuacji. Zatem na każdym polu trzeba wykazywać się ogromną czujnością, by w goszczu przepisów nie ponosić dużych strat finansowych.

