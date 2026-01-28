Newag i Siemens łączą siły, by wspólnie dostarczyć PKP Intercity pociągi dużych prędkości (min. 320 km/h) w ciągu 7 lat, z częściową produkcją i homologacją w Polsce.

Newag i Siemens: wspólny projekt dla PKP Intercity

Producent taboru z Nowego Sącza – Newag zawarł porozumienie z Siemens Mobility GmbH oraz Siemens Mobility sp. z o.o., które otwiera drogę do wspólnej realizacji zamówienia na szybkie pociągi dla PKP Intercity. Współpraca dotyczy elektrycznych zespołów trakcyjnych osiągających prędkość minimum 320 km/h, a cały projekt ma zostać zrealizowany w ciągu siedmiu lat.

Zamówienie ma być realizowane w ramach dialogu konkurencyjnego, ogłoszonego przez narodowego przewoźnika w grudniu 2025 roku. Część produkcji oraz procesów homologacyjnych ma zostać wykonana w Polsce przez Newag, natomiast finalna umowa pomiędzy partnerami planowana jest na kwiecień 2026 roku.

Przetarg PKP Intercity i opcja na dodatkowe pociągi

Postępowanie PKP Intercity obejmuje nie tylko dostawę i utrzymanie 20 pociągów dużych prędkości, ale również zaprojektowanie i budowę warsztatu utrzymania technicznego. Przetarg zawiera także prawo opcji – przewoźnik może rozszerzyć zamówienie nawet o 35 dodatkowych pojazdów, a wybrany wykonawca będzie zobowiązany je dostarczyć.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie w portfolio pojazdów zdolnych do jazdy z prędkością co najmniej 250 km/h, co sprawia, że polscy producenci muszą korzystać z doświadczenia zagranicznych partnerów. Taki model był wcześniej stosowany m.in. w Hiszpanii, gdzie pierwsze pociągi dużych prędkości pochodziły spoza kraju.

Gdzie pojadą pociągi dużych prędkości

Podstawowa pula 20 składów ma obsługiwać przede wszystkim linię „Y” łączącą Warszawę, Łódź, Poznań i Wrocław, projektowaną dla prędkości 320 km/h. W pierwszym etapie planowane są m.in. połączenia Warszawa – Łódź – Wrocław co godzinę oraz kursy do Poznania, Szczecina i Berlina.

Ewentualne zamówienie dodatkowych 35 pojazdów pozwoli zwiększyć częstotliwość kursów, a na kluczowych trasach nawet do połączeń co 30 minut.

Kolej dużych prędkości i plany CPK

Równolegle własne postępowanie na tabor kolejowy przygotowuje Centralny Port Komunikacyjny. Spółka planuje przeznaczyć około 10 mld zł na zakup pociągów, które będą udostępniane przewoźnikom. Pierwsza linia KDP Łódź – Port Polska – Warszawa ma zostać uruchomiona około 2032 roku, wraz z otwarciem nowego lotniska w Baranowie.

