Polski Newag kupuje niemieckie pociągi! Ile za to zapłacimy?

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
Marta Kowalska
2026-01-28 12:49

Nowosądecki producent taboru kolejowego Newag i Siemens Mobility podpisały wstępne porozumienie dotyczące dostaw 20 pociągów dużych prędkości dla PKP Intercity, zdolnych do jazdy co najmniej 320 km/h - pisze serwis money.pl. Projekt ma kluczowe znaczenie dla uruchomienia pierwszej linii Kolei Dużych Prędkości w Polsce.

Nowoczesny pociąg dużych prędkości PKP Intercity w zakładzie Newag, symbolizujący współpracę Newag i Siemens Mobility. Srebrny skład z otwartymi drzwiami gotowy do eksploatacji. O planach rozwoju Kolei Dużych Prędkości w Polsce przeczytasz na Super Biznes.

i

Autor: Redakcja Informacyjna AI Nowoczesny pociąg dużych prędkości PKP Intercity w zakładzie Newag, symbolizujący współpracę Newag i Siemens Mobility. Srebrny skład z otwartymi drzwiami gotowy do eksploatacji. O planach rozwoju Kolei Dużych Prędkości w Polsce przeczytasz na Super Biznes.
Super Biznes SE Google News
  • Newag i Siemens łączą siły, by wspólnie dostarczyć PKP Intercity pociągi dużych prędkości (min. 320 km/h) w ciągu 7 lat, z częściową produkcją i homologacją w Polsce.
  • PKP Intercity planuje zakup 20 szybkich pociągów oraz budowę warsztatu, z opcją na dodatkowe 35 składów, co znacznie zwiększy częstotliwość kursów.
  • Nowe pociągi obsłużą głównie linię „Y” (Warszawa-Łódź-Poznań-Wrocław), umożliwiając połączenia co godzinę, a w przyszłości nawet co 30 minut.
  • Równolegle, CPK przygotowuje przetarg na tabor o wartości 10 mld zł, planując uruchomienie pierwszej linii KDP Łódź – Port Polska – Warszawa około 2032 roku.

Newag i Siemens: wspólny projekt dla PKP Intercity

Producent taboru z Nowego Sącza – Newag zawarł porozumienie z Siemens Mobility GmbH oraz Siemens Mobility sp. z o.o., które otwiera drogę do wspólnej realizacji zamówienia na szybkie pociągi dla PKP Intercity. Współpraca dotyczy elektrycznych zespołów trakcyjnych osiągających prędkość minimum 320 km/h, a cały projekt ma zostać zrealizowany w ciągu siedmiu lat.

Zamówienie ma być realizowane w ramach dialogu konkurencyjnego, ogłoszonego przez narodowego przewoźnika w grudniu 2025 roku. Część produkcji oraz procesów homologacyjnych ma zostać wykonana w Polsce przez Newag, natomiast finalna umowa pomiędzy partnerami planowana jest na kwiecień 2026 roku.

Przetarg PKP Intercity i opcja na dodatkowe pociągi

Postępowanie PKP Intercity obejmuje nie tylko dostawę i utrzymanie 20 pociągów dużych prędkości, ale również zaprojektowanie i budowę warsztatu utrzymania technicznego. Przetarg zawiera także prawo opcji – przewoźnik może rozszerzyć zamówienie nawet o 35 dodatkowych pojazdów, a wybrany wykonawca będzie zobowiązany je dostarczyć.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie w portfolio pojazdów zdolnych do jazdy z prędkością co najmniej 250 km/h, co sprawia, że polscy producenci muszą korzystać z doświadczenia zagranicznych partnerów. Taki model był wcześniej stosowany m.in. w Hiszpanii, gdzie pierwsze pociągi dużych prędkości pochodziły spoza kraju.

Gdzie pojadą pociągi dużych prędkości

Podstawowa pula 20 składów ma obsługiwać przede wszystkim linię „Y” łączącą Warszawę, Łódź, Poznań i Wrocław, projektowaną dla prędkości 320 km/h. W pierwszym etapie planowane są m.in. połączenia Warszawa – Łódź – Wrocław co godzinę oraz kursy do Poznania, Szczecina i Berlina.

Ewentualne zamówienie dodatkowych 35 pojazdów pozwoli zwiększyć częstotliwość kursów, a na kluczowych trasach nawet do połączeń co 30 minut.

Kolej dużych prędkości i plany CPK

Równolegle własne postępowanie na tabor kolejowy przygotowuje Centralny Port Komunikacyjny. Spółka planuje przeznaczyć około 10 mld zł na zakup pociągów, które będą udostępniane przewoźnikom. Pierwsza linia KDP Łódź – Port Polska – Warszawa ma zostać uruchomiona około 2032 roku, wraz z otwarciem nowego lotniska w Baranowie.

PTNW Balcerowicz

Polecany artykuł:

Artur Soboń ujawnia plan NBP dotyczący rezerw. Po co Polska gromadzi złoto?
QUIZ PRL. Polska Ludowa na kołach i szynach: sprawdzian Twojej motoryzacyjnej pamięci!
Pytanie 1 z 20
Jak potocznie nazywał się kultowy polski samochód produkowany na licencji Fiata 126?
QUIZ PRL. Polska Ludowa na kołach i szynach: sprawdzian Twojej motoryzacyjnej pamięci!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

NEWAG
KOLEJ DUŻYCH PRĘDKOŚCI
PKP INTERCITY