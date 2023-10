Polski obiad droższy o 40 proc. Ceny schabowego wystrzeliły 

Kotlet schabowy coraz droższy

Drożyzna nie odpuszcza, a inflacja w Polsce wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie, choć we wrześniu po raz pierwszy od lutego 2022 roku wyhamowała do poziomu jednocyfrowego i wyniosła 8,2 proc. w ujęciu rocznym - takie statystyki opublikował GUS. Wzrost cen widać szczególnie przy zakupach mięsa. Schabowy w Polsce drożeje od kilku lat - wynika z porównania najbardziej drożejących w Polsce produktów dokonanego przez portal dlahandlu.pl. Cena schabu bez kości w sklepach to średnio 23,87 zł za kg. W najdroższych sieciach handlowych trzeba zapłacić nawet 29 zł/kg. Dla porównania dokładnie 8 lat temu w październiku za tyle samo mięsa trzeba było dać 16,08 zł, a w niektórych sklepach 19,43 zł. W najtańszych sieciach zdarza się czasami kupić schab w cenie 17,33 zł/kg. Przy okazji promocji w dyskontach możemy za schab zapłacić jeszcze mniej.

Schab droższy, ale możemy kupić go więcej

Co ciekawe, mimo rosnących cen mięsa, Polacy mogą kupić więcej schabu niż kilka lat temu. Taki rachunek wynika z rosnącej płacy minimalnej. W 2015 roku, za minimalne wynagrodzenie wynoszące 1750 złotych można było kupić 166,8 kg schabu bez kości. W 2023 roku pensja minimalna to już 3600 zł brutto. Przy aktualnych cenach kotleta, można kupić go 207,7 kg, czyli o ponad 40 kg więcej, niż to było jeszcze kilka lat temu.

