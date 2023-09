Najniższe ceny w sklepach od wielu miesięcy! Ale dalej jest drogo

Ceny w dół – tak tanio nie było od wielu miesięcy

Business Insider razem z popularną aplikacją PanParagon sprawdza, jak zmieniają się ceny podstawowych produktów żywnościowych. W tym tygodniu zakupy kosztowały ponad 112 zł zł. To wyraźnie mniej niż w poprzednim tygodniu, gdy identyczne zakupy kosztowały o dokładnie 1 proc. więcej podaje businessinsider.com.pl. Koszyk jest najtańszy od momentu, od połowy kwietnia. A były tygodnie, gdy koszyk kosztował niemal 140 zł. Teraz pierś kurczaka 1 kg kosztuje teraz 23 zł 70 gr, a to aż o 2,4 proc. mniej niż przed tygodniem. Olej rzepakowy jest tańszy o ponad 3 proc., a marchew aż o 5,4 proc.

Ziemniaki królem drożyzny

W koszyku zakupowym Business Insidera znajduje się 14 podstawowych produktów, które znajdują się na zakupowych listach większości Polaków. I większość z nich staniała. Ale są też produkty, które podrożały. W poprzednim badaniu ceny ziemniaków wzrosły aż o ponad 18 proc. Tym razem wzrost wynosi ok.2 proc. . Droższa jest również kiełbasa, ale tylko o 0,1 proc. Wzrosły też ceny mąki pszenną, bułek oraz jabłek.

Dane z paragonów pokazują, ile płacimy za żywność

PanParagon to popularna aplikacja do wyszukiwania najnowszych promocji oraz przechowywania paragonów w formie elektronicznej. Dzięki anonimowym danym, które trafiają do systemu, można stworzyć analizy cen i rodzajów kupowanych produktów. Aplikacja została pobrana już ponad 700 tys. razy. W ciągu miesiąca trafia tam ok. 180 tys. paragonów, a w ciągu tygodnia – ok. 45 tys. Z narzędzia korzystają zarówno mieszkańcy wielkich miast, jak i mniejszych ośrodków, klienci dyskontów i osiedlowych sklepików.

