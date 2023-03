Pomoc dla Ukraińców generuje olbrzymie koszty. ZUS próbuje odzyskać świadczenia

2 mln zł wyniosła kwota nienależnie wypłaconych uchodźcom przez ZUS

Może się okazać, że kwota nadpłaconych świadczeń jest wyższa – zauważa gazeta. Przypomina, że do czasu wejścia w życie ostatniej nowelizacji specustawy ZUS dowiadywał się, że uchodźcy wyjechali najwcześniej 30 dni po przekroczeniu przez nich granicy.

Teraz ZUS ma dostęp do rejestru Straży Granicznej, a z nim – do informacji o datach wjazdów i wyjazdów obywateli Ukrainy. Może od razu po wyjeździe wstrzymać wypłatę. Dziennik podaje, że przez pierwszy miesiąc obowiązywania nowych przepisów zastosowano je wobec ok. 3,2 tys. uchodźców. Jeśli wrócą do Polski w ciągu 30 dni od wyjazdu, ZUS przywróci wypłatę.

Okazuje się jednak – pisze dziennik, że wielu obywateli Ukrainy traci uprawnienia niesłusznie.

"Słyszymy, że osoby, które wyjechały z Polski zaledwie na kilka dni, utraciły status uchodźcy" – powiedziała adwokatka ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej Małgorzata Jaźwińska.

Pieniądze to nie wszystko. Piotr Arak – inflacja będzie rosła Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.