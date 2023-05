Pomoc humanitarna w XXI wieku. Na czym polega?

Unicef na świecie

Dla nas zawsze jest wymagający czas i zawsze mamy komu pomagać. Nawet tam, gdzie media nie koncentrują się na danym temacie, to my jesteśmy i pomagamy, bo po prostu są takie obszary, gdzie pomoc potrzebna jest zawsze. Ale rzeczywiście obecnie głównym frontem naszych działań jest wojna w Ukrainie. Prowadzimy też działania we wszystkich krajach ościennych, gdzie znajdują się uchodźcy z Ukrainy. Pomagamy też ofiarom ziemi w Turcji i Syrii. Nasza organizacja działa w ponad 190 krajach na świecie, gdzie na co dzień prowadzi działania pomocowe. Unicef ma wiele lat doświadczenia we współpracy z biznesem na całym świecie. Są to zarówno ogromne firmy, marki wszystkim znane, ale też mniejsze i średnie firmy. Biznes ogólnie bardzo angażuje się w pomoc, z czego my się bardzo cieszymy. Mamy różne formy współpracy z biznesem, począwszy od stałych programów pozwalających na regularne wsparcie po wielkie partnerstwa z firmami, które chcą się zaangażować długofalowo w wybrany szeroko zakrojony projekt - mówi Renata Bem, dyrektor generalna Unicef Polska podczas rozmowy z nami na EKG w Katowicach.

Kontynuacja rozmowy w materiale WIDEO

