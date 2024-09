Spis treści

Bezpłatne leki dla seniorów 65+

Darmowe leki dla seniorów (właściwie za zryczałtowaną opłatą) przysługują emerytom:

osobom, które ukończyły 65 lat,

które mają rozpoznane schorzenie, które jest zgodne z zakresem wskazań objętych refundacją,

których lek znajduje się w wykazie leków refundowanych.

Aby lek dla takich osób był bezpłatny, musi znajdować się w wykazie D1 lub D2 refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w załączniku do obwieszczenia ministra zdrowia.

Lista bezpłatnych leków dla seniorów jest bardzo długa i obejmuje prawie 3 800 pozycji. Wśród bezpłatnych leków są m.in. leki: antyhistaminowe, hipoglikemizujące, hormonalne, immunostymulujące, immunosupresyjne, okulistyczne, przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, przeciwwirusowe, przeciwbólowe, przeciwzakaźne, przeciwdrgawkowe, stosowane w chorobach dróg oddechowych, nadciśnieniu tętniczym, chorobach urologicznych, chorobach układu pokarmowego oraz szczepionki.

Pełna lista leków refundowanych dla seniorów jest dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia. Listę leków znajdziesz też na swoim Internetowym Koncie Pacjenta.

Ważne! Warto zapytać lekarza, czy przepisane leki znajdują się na liście refundowanych. To pozwoli Ci uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek w aptece.

Recepta na bezpłatne leki

Jako senior, korzystając z przysługujących Ci bezpłatnych leków, warto zwrócić uwagę na jeden kluczowy szczegół na recepcie. Aby farmaceuta mógł wydać Ci leki bezpłatnie, lekarz musi w odpowiednim miejscu zaznaczyć literę „S”. To właśnie ten kod uprawnień dodatkowych informuje, że przysługują Ci ulgi. Pamiętaj, że farmaceuta nie może sam dopisać tego oznaczenia. Jeżeli go zabraknie, nie będziesz mógł skorzystać z bezpłatnych leków. Dlatego zawsze sprawdzaj, czy na Twojej recepcie znajduje się litera „S”.

Ważne! Aby otrzymać bezpłatne leki, należy przedstawić w aptece receptę wystawioną przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Recepta musi zawierać kod uprawnienia 65+, czyli literę „S”

Kto może wypisać receptę na bezpłatne leki?

Choć najczęściej receptę na bezpłatne leki wystawia lekarz rodzinny, czyli lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), to uprawnienia takie mają również inni specjaliści. Może to być lekarz, u którego byliśmy na wizycie specjalistycznej (AOS) lub po zakończeniu leczenia w szpitalu – oczywiście pod pewnymi warunkami. Warto wiedzieć, że także pielęgniarka POZ, jeśli ma odpowiednie uprawnienia, może wystawić taką receptę. A co w przypadku, gdy lekarz już nie praktykuje? Otóż może on wystawić receptę na bezpłatne leki dla siebie, swojej rodziny lub najbliższych krewnych.

Jeśli lekarz specjalista przepisze Ci leki, które są refundowane, poproś go o dodatkowe zaświadczenie. Dzięki niemu nie będziesz musiał za każdym razem chodzić do specjalisty po nową receptę. Wystarczy, że zgłosisz się do swojego lekarza rodzinnego.

Jak długo jest ważna recepta na bezpłatne leki?

Zazwyczaj jest 30 dni na wykupienie przepisanych leków. Jednak w niektórych przypadkach ten okres może być krótszy (np. dla antybiotyków – tylko 7 dni) lub dłuższy (nawet do roku, jeśli lekarz tak zdecyduje).

Ważne jest, aby pamiętać:

Data rozpoczęcia: na wykupienie leków jest miesiąc. Jednak lekarz może wskazać dokładny dzień, od którego możesz zacząć realizować receptę. To rozwiązanie jest często stosowane przy przepisywaniu leków na choroby, które wymagają długiego leczenia.

Leki specjalne: Dla niektórych leków, np. antybiotyków, preparatów immunologicznych czy leków sprowadzanych z zagranicy, obowiązują specjalne, krótsze terminy ważności.

Sytuacje wyjątkowe: W przypadku epidemii, termin ważności niektórych recept może zostać wydłużony.

Ulga na leki dla niepełnosprawnych seniorów

W ramach ulgi rehabilitacyjnej osoby niepełnosprawne i osoby utrzymujące osoby niepełnosprawne mogą odliczać wydatki na lekarstwa. Wydatki te odliczają od dochodu podatnicy PIT a od przychodu osoby opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym.

Ważne! Z odliczenia wydatków na lekarstwa mogą korzystać tylko osoby niepełnosprawne oraz osoby utrzymujące osoby niepełnosprawne. Dotyczy to całej ulgi rehabilitacyjnej.

Skorzystać z tej ulgi (odliczenia) mogą one tylko wtedy, gdy suma ich wydatków na leki w danym miesiącu jest większa niż 100 zł, ponieważ odliczyć można tylko nadwyżkę ponad 100 zł miesięcznie. Jeśli więc niepełnosprawny kupił np. w kwietniu 2024 r. lekarstwa przepisane przez lekarza specjalistę za łączną kwotę 150 zł, będzie mógł odliczyć za ten miesiąc kwotę 50 zł. Gdyby jednak wydał na leki równo 100 zł albo mniej, nie mógłby odliczyć ani złotówki.

Stanowczo więc opłaca się wykupić leki na kilka miesięcy z góry.

Ważne! Liczy się tylko suma wydatków na leki z danego miesiąca, nie można więc sumować wydatków poniesionych w jednym miesiącu z wydatkami poniesionymi w miesiącu poprzednim czy następnym.

Przykład: Leki z całej recepty elektronicznej kosztują 800 zł. Gdyby wykupować je przez 4 miesiące, płacąc po 200 zł w każdym miesiącu, można by z całej kwoty odliczyć 400 zł (4 razy 100 zł nadwyżki ponad 100 zł). Natomiast gdyby wykupić wszystkie te leki w jednym miesiącu, kwota nadwyżki ponad 100 zł wyniosłaby aż 700 zł – i tyle można by odliczyć.

