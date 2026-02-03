W 2026 roku Policja planuje przyjąć minimum 3800 osób.

Zarobki na start w Policji mogą sięgać nawet 7300 zł netto, a pensja rośnie wraz ze stażem i dodatkami, takimi jak dodatek za stopień czy wysługę lat.

Policjanci mogą liczyć na szeroki pakiet benefitów, w tym nagrody jubileuszowe, „trzynastkę”, dopłaty do wypoczynku oraz możliwość przejścia na emeryturę już po 25 latach służby.

Aby wstąpić do Policji, należy spełniać warunki takie jak polskie obywatelstwo, co najmniej średnie wykształcenie, niekaralność i pozytywna opinia, a proces rekrutacji obejmuje testy, badania i rozmowę kwalifikacyjną.

Rekrutacja do Policji 2026 – ile osób zostanie przyjętych

Policja zapowiada kolejną dużą falę naboru. W 2026 roku planowane jest przyjęcie minimum 3800 osób, choć – jak pokazują dane – rzeczywista liczba nowych funkcjonariuszy może być wyższa. Zainteresowanie służbą systematycznie rośnie. W 2025 roku złożono 33 007 podań, podczas gdy rok wcześniej było ich 21 085.

Rok 2025 okazał się rekordowy także pod względem zatrudnienia. Na dzień 31 grudnia 2025 roku służbę pełniło 102 288 funkcjonariuszy.

„Chcemy, aby służba pozostawała pierwszym wyborem dla osób poszukujących stabilnego i wartościowego zatrudnienia. Zamierzamy ugruntować wysoką pozycję formacji na rynku pracy, kontynuując sprawdzone działania promocyjne, które spotkały się z dużym oddźwiękiem społecznym” – powiedziała rzeczniczka KGP insp. Katarzyna Nowak, cytowana przez forsal.pl.

Terminy przyjęć do Policji w 2026 roku

Komendant Główny Policji wyznaczył konkretne daty naboru. Przyjęcia do służby zaplanowano na: 2 kwietnia, 9 lipca, 16 września, 17 listopada oraz 30 grudnia 2026 roku.

Zarobki w Policji – nawet 7300 zł netto na start

Wynagrodzenie funkcjonariuszy składa się z uposażenia zasadniczego oraz licznych dodatków. Już po ukończeniu kursu policyjnego pensja znacząco wzrasta. W zależności od wieku, miejsca służby i dodatków, zarobki mogą sięgać nawet 7300 zł netto na najniższym stanowisku.

System płac obejmuje m.in. dodatek za stopień, wysługę lat, służbę w terenie czy pełnienie specjalistycznych funkcji. Wysokość pensji rośnie wraz ze stażem – po 20 latach służby dodatek za wysługę wynosi 20 proc., a po 35 latach nawet 35 proc. podstawy.

Benefity i świadczenia dla policjantów

Policjanci mogą liczyć na rozbudowany pakiet świadczeń finansowych i socjalnych. Wśród nich znajdują się m.in. nagrody jubileuszowe, „trzynastka”, dopłaty do wypoczynku, mundurówka, zwrot kosztów dojazdów, a także mieszkanie służbowe lub równoważnik pieniężny.

Istotnym atutem służby jest również możliwość przejścia na emeryturę po 25 latach, co wciąż pozostaje jednym z najbardziej konkurencyjnych rozwiązań na rynku pracy.

Kto może wstąpić do Policji

Służbę w Policji mogą pełnić osoby posiadające polskie obywatelstwo, co najmniej średnie wykształcenie, niekarane, o nieposzlakowanej opinii oraz zdolności fizycznej i psychicznej do służby w formacjach uzbrojonych.

Proces rekrutacyjny obejmuje kilka etapów – od złożenia dokumentów, przez test wiedzy i sprawności fizycznej, po badania psychologiczne, rozmowę kwalifikacyjną i komisję lekarską. O przyjęciu decyduje suma punktów oraz miejsce na liście rankingowej po zakończeniu całego postępowania.

PTNW Balcerowicz