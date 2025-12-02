Kanały METRO i ZOOM TV znikną z naziemnej telewizji cyfrowej (MUX-8) z końcem 2025 roku, przechodząc do płatnej dystrybucji, ponieważ nadawcy nie przedłużyli koncesji.

MUX-8 przejdzie na nowy standard DVB-T2/HEVC na początku 2026 roku, co zapewni lepszą jakość obrazu, ale może wymagać wymiany sprzętu u niektórych widzów.

KRRiT ogłosiła konkurs na nowe kanały w MUX-8, z dotychczasowym jednym zgłoszeniem Telewizji Republika (Republika 2) na dwa wolne miejsca.

Naziemna telewizja cyfrowa nadal oferuje ponad 40 kanałów.

Metro i Zoom tv znikają z telewizji naziemnej

29 grudnia 2025 roku kończą się koncesje naziemne dla METRO (grupa TVN Warner Bros. Discovery) oraz ZOOM TV z Grupy Kino Polska. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) potwierdziła, że nadawcy nie złożyli wniosków o ich przedłużenie, więc stacje wypadną z listy bezpłatnych kanałów dostępnych z anteny. Oba programy przenoszą się do płatnej dystrybucji: kablówek, platform satelitarnych i serwisów streamingowych. To część szerszego trendu, w którym darmowa telewizja naziemna przegrywa z modelami subskrypcyjnymi.

Mux-8 przechodzi na dvb-t2/hevc

Wycofanie dwóch kanałów zbiega się z rewolucją technologiczną. Operator Emitel zapowiedział, że MUX-8 na początku 2026 roku przejdzie na standard DVB-T2/HEVC. Daje to lepszy obraz i emisję w HD, ale wymaga telewizora lub dekodera zgodnego z nowym systemem. W praktyce część widzów będzie musiała przełączyć ustawienia odbiornika albo dokupić kompatybilny tuner.

Co pojawi się zamiast Metro i Zoom tv

W maju 2025 r. KRRiT ogłosiła konkurs na dwa wolne miejsca w MUX-8. Nowe kanały mają nadawać bezpłatnie i całodobowo, lecz zainteresowanie rynku jest niższe niż w poprzednich latach. Na razie wpłynął jeden wniosek – Telewizja Republika deklaruje start stacji Republika 2. Rada może też wybrać kanał informacyjno-publicystyczny, projekt tematyczny (np. edukacja, kultura) albo model hybrydowy z usługami HbbTV i dodatkowymi treściami online.

Oferta telewizji naziemnej nadal szeroka

Mimo tych roszad naziemna telewizja cyfrowa pozostaje stabilnym źródłem treści. W multipleksach działa ponad 40 kanałów – od ogólnopolskich (TVP1, TVP2, TVN, Polsat) przez informacyjne (TVP Info, Polsat News, Wydarzenia 24) po rozrywkowe i muzyczne (Eska TV, Polo TV, Stopklatka, WP, Nowa TV).

Od końca grudnia widzowie stracą darmowy dostęp do METRO i ZOOM TV, ale równocześnie MUX-8 wejdzie na nowszą technologię. Warto więc już teraz sprawdzić, czy odbiornik obsługuje DVB-T2/HEVC, by po zmianach nadal bez problemu odbierać kanały z ósmego multipleksu.

PTNW - Modzelewski