Pilne ostrzeżenie GIS: szkodliwy mak na półkach

Kupujesz mak niebieski do wypieków? Uważaj! 13 lipca 2026 roku Główny Inspektorat Sanitarny wydał alarmujące ostrzeżenie publiczne dotyczące jednej z partii tego popularnego produktu. Stwierdzono w nim przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu alkaloidów opium, co może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia konsumentów. Decyzja o natychmiastowym wycofaniu została podjęta po dokładnych kontrolach Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Eksperci z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego jednoznacznie ocenili ryzyko. Spożycie maku z zanieczyszczonej partii stwarza realne niebezpieczeństwo. Alkaloidy opium to substancje naturalnie występujące w maku, jednak ich nadmierne stężenie w żywności może prowadzić do niepożądanych skutków zdrowotnych, zwłaszcza u osób wrażliwych, dzieci czy kobiet w ciąży. Ważne jest, aby nie lekceważyć tego komunikatu.

Jaki produkt jest niebezpieczny? Sprawdź, czy masz go w domu

Ostrzeżenie dotyczy konkretnego produktu: Mak niebieski, 500 g. Co kluczowe, należy zwrócić uwagę na numer partii: P-5849/01 oraz datę minimalnej trwałości: 05.2027. Ten mak był dostępny w sprzedaży w sieci supermarketów Dino Polska S.A.. Firma, która odpowiada za jego produkcję, to ROS-SWEET Sp. z o.o. z Łańcuta.

Ten sam produkt, z wadliwej partii, był szeroko dystrybuowany. Niestety, zanim wykryto zagrożenie, trafił na półki sklepowe, a stąd do domów wielu klientów. Dlatego tak ważne jest, by teraz każdy, kto kupił mak niebieski, dokładnie sprawdził etykietę, porównując numer partii i datę minimalnej trwałości z tymi podanymi w komunikacie.

Natychmiastowa reakcja i co dalej?

W obliczu zagrożenia, Dino Polska S.A. zadziałało błyskawicznie. Wszystkie partie niebezpiecznego maku zostały zablokowane w centrach dystrybucyjnych. Jednocześnie, produkt natychmiastowo wycofano ze sprzedaży we wszystkich marketach sieci. Aby zapewnić pełną informację, sieć Dino wystosowała również ostrzeżenia do swoich klientów, informując o ryzyku związanym ze spożyciem wadliwego towaru.

Producent, firma ROS-SWEET Sp. z o.o., także podjęła zdecydowane kroki. Poinformowała wszystkich odbiorców kwestionowanej partii P-5849/01 "Maku niebieskiego 500g Bakaliowy Targ" – w tym sieć Dino Polska S.A. – o konieczności wycofania produktu z rynku i jego bezpiecznej utylizacji. Cały proces jest ściśle monitorowany. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą szczegółowe postępowanie wyjaśniające, czuwając nad tym, aby cała wadliwa partia została skutecznie usunięta z obrotu.

Co zrobić, jeśli masz ten mak?

Jeśli posiadasz w swojej kuchni mak niebieski o wskazanym numerze partii i dacie minimalnej trwałości, bezwzględnie go nie spożywaj. Nawet niewielka ilość może stanowić zagrożenie dla zdrowia. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest zwrócenie produktu do sklepu lub jego utylizacja zgodnie z lokalnymi przepisami. Pamiętaj, zdrowie jest najważniejsze, a szybka reakcja może zapobiec nieprzyjemnym konsekwencjom.

Co musisz wiedzieć?

Produkt: Mak niebieski, 500 g

Mak niebieski, 500 g Numer partii: P-5849/01

P-5849/01 Data minimalnej trwałości: 05.2027

05.2027 Wyprodukowano w UE dla: Dino Polska S.A., ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn

Dino Polska S.A., ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn Producent: ROS-SWEET Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 2, 37-100 Łańcut

Autor: gis/ Materiały prasowe

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