ZUS od lat zmaga się z niedoborami kadrowymi wśród lekarzy orzeczników. Długi czas oczekiwania na orzeczenie to problem, który dotyka szczególnie osoby starsze — często schorowane i uzależnione od pomocy innych.

Nowe przepisy mają temu zaradzić. Od 13 kwietnia 2026 r. pielęgniarka i pielęgniarz będą mogli samodzielnie wydawać orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji. To pierwszy taki krok w historii polskiego systemu orzekania.

Tego samego dnia fizjoterapeuci zyskają uprawnienia do orzekania w sprawach rehabilitacji leczniczej.

Orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji — co to znaczy dla seniora?

To dokument potwierdzający, że stan zdrowia danej osoby wymaga stałej lub długotrwałej opieki i pomocy kogoś drugiego. Chodzi o pomoc w codziennych, podstawowych czynnościach życiowych — takich jak jedzenie, mycie się czy ubieranie.

Żeby je uzyskać, senior musi złożyć wniosek o konkretne świadczenie. Do wniosku dołącza zaświadczenie o stanie zdrowia i dokumentację medyczną. ZUS ocenia stan zdrowia na podstawie dokumentów — a w razie potrzeby przeprowadza badanie. Jeśli senior jest obłożnie chory, badanie może odbyć się w jego domu.

Jakie świadczenia przysługują seniorom z orzeczeniem ZUS w 2026 roku?

Orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji otwiera drzwi do kilku ważnych form wsparcia finansowego.

Świadczenie uzupełniające — tzw. 500+ dla seniora

Maksymalnie ZUS wypłaca 500 zł miesięcznie. Jednak ostateczna kwota zależy od innych otrzymywanych świadczeń — np. emerytury czy renty. Od 1 marca 2026 r. tzw. kwota graniczna wynosi 2687,67 zł. Jeśli łączna pomoc finansowa ze środków publicznych przekracza ten próg, świadczenie nie przysługuje.

Dodatek pielęgnacyjny

Przysługuje m.in. osobom, które ukończyły 75 lat — bez konieczności posiadania orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji. ZUS dolicza go automatycznie do emerytury lub renty.

Dodatek dopełniający do renty socjalnej

To świadczenie dla rencistów socjalnych, którzy są niezdolni do pracy i do samodzielnej egzystencji jednocześnie. Od 1 marca 2026 r. wynosi 2704,71 zł miesięcznie. Osoby pobierające ten dodatek nie otrzymują już świadczenia uzupełniającego 500+.

Świadczenie wspierające — czy senior z orzeczeniem ZUS może je dostać?

Tak, ale droga do niego jest dłuższa. Orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji może posłużyć jako dokument potwierdzający niepełnosprawność przed Wojewódzkim Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON).

WZON wydaje decyzję określającą poziom potrzeby wsparcia — w skali od 0 do 100 punktów. Żeby uzyskać świadczenie wspierające, potrzeba co najmniej 70 punktów.

Od 1 marca 2026 r. najniższe świadczenie wspierające wynosi 792 zł miesięcznie, a najwyższe — 4353 zł.

Co dalej zmieni się w orzekaniu ZUS?

To nie koniec reform. Od 1 stycznia 2027 r. ZUS będzie zobowiązany do wydania orzeczenia w ciągu 30 dni. Pojawi się też możliwość jednoosobowego orzekania w drugiej instancji. Dla seniorów czekających latami na rozstrzygnięcie to może być odczuwalna ulga.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 18 grudnia 2025 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2026 r., poz. 26)

