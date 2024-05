ZUS waloryzuje składki emerytalne - co to oznacza dla przyszłych emerytów?

Nie tylko krótki staż pracy, ale również długi staż pracy poprzetykany licznymi zwolnieniami lekarskimi może skutkować niższą emeryturą, a nawet utratą prawa do minimalnej gwarantowanej emerytury. Odpowiadając na wcześniejsze pytanie, okresy zwolnień lekarskich, choć nie wpływają na długość stażu pracy, są traktowane jako okresy nieskładkowe w stażu ubezpieczeniowym.

Wysokość zasiłku chorobowego

Od stycznia 2024 r. obowiązuje wyższa podstawa zasiłku chorobowego, która zgodnie z przepisami wynosi co najmniej 86,29 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Podstawa zasiłku chorobowego w nowej wysokości, za sprawą podniesienia minimalnego wynagrodzenia za pracę w Polsce, to 3660,43 zł brutto. Ponieważ płaca minimalna ponownie wzrośnie od lipca bieżącego roku do kwoty 4300 zł brutto, podstawa zasiłku chorobowego wyniesie wtedy 3710,47 zł brutto.

Zasiłek choroby: 80 proc. wynagrodzenia

Obecnie w czasie niezdolności do pracy pracownik otrzymuje zasiłek chorobowy w wysokości 80 proc. wynagrodzenia, ale rząd ma pomysł, polegający na tym, że pracownik na L4 dostawałby 100 proc. wynagrodzenia, ale ciężar wypłaty chorobowego spoczywałby nie jak teraz, na pracodawcy, ale na ZUS.

Zgodnie ze statystykami, pracownicy najczęściej dostają L4 z powodu ostrego zakażenia górnych dróg oddechowych, przeziębień oraz stanów związanych z ciążą. Coraz więcej zwolnień lekarskich dotyczy diagnozowanych przez psychiatrów przypadków depresji oraz innych problemów psychicznych obniżających zdolność do pracy.

Zwolnienie L4 a wysokość emerytury

Częste przebywanie na zwolnieniu lekarskim, zwłaszcza tuż przed emeryturą, wpływa negatywnie na jej wysokość, ponieważ takie okresy zwolnień, chociaż nie obniżają stażu pracy, są w stażu ubezpieczeniowym uznawane za okresy nieskładkowe. W rezultacie nawet długi staż pracy, w którego trakcie pracownik często korzysta z L4, może nie tylko obniżyć jego emeryturę, ale i pozbawić go prawa do minimalnej gwarantowanej emerytury.

Dla niektórych osób, zarabiających bardzo niewiele, warunkiem otrzymania jakiejkolwiek emerytury jest odpowiednio długi staż ubezpieczeniowy. Zbyt częste przebywanie na zasiłkach może pozbawić takie osoby prawa do emerytury w najniższej gwarantowanej wysokości.

Uwaga! Ponieważ za dni, kiedy przebywa się na zwolnieniu lekarskim, nie są pobierane składki, kwota na koncie i subkoncie ZUS, która w przyszłości posłuży do wyliczenia wysokości emerytury, nie wzrasta.

Wpływ chorobowego na emeryturę

Przy ustalaniu prawa do emerytury, w szczególnych przypadkach, jest brany pod uwagę staż pracy. Jest on ważny dla osób urodzonych przed 1949 rokiem, ponieważ, aby otrzymać emeryturę, muszą one nie tylko osiągnąć ustawowy wiek emerytalny, co dawno się już stało, ale i zgromadzić w swojej historii zawodowej odpowiedni staż pracy, złożony z okresów składkowych i nieskładkowych. Osoby urodzone później obejmuje dzisiejszy system emerytalny, dlatego alby przejść na emeryturę, muszą jedynie osiągnąć ustawowy wiek emerytalny. Wszystkich emerytów obowiązuje jednak zasada, zgodnie z którą, aby dostawać jakiekolwiek świadczenie z ZUS trzeba na koncie i subkoncie emerytalnym zgromadzić jakiekolwiek środki. W wypadku, gdy składek zgromadziło się tam niewiele, stałe prawo do emerytury minimalnej zyska się jedynie wtedy, gdy ma się odpowiedni staż pracy. Ten staż to 20 lat dla kobiet oraz 25 lat dla mężczyzn. Od marca 2024 r. emerytura minimalna wynosi 1780,96 zł brutto. Jeśli nie uda ci się wykazać wymienionym wyżej stażem, twoja emerytura będzie niższa od minimalnej, bo zależna jedynie od zgromadzonego kapitału.

Uwaga! Choroby i zwolnienia lekarskie mogą mieć kluczowe znaczenie dla osób, które balansują na granicy minimalnego stażu emerytalnego. Nawet niewielka różnica w długości stażu pracy może skutkować znaczną obniżką świadczenia, a w skrajnych przypadkach - nawet utratą prawa do emerytury.

Okresy nieskładkowe

Do stażu pracy ZUS zalicza nie tylko okresy pracy na etacie. Ustala je na podstawie okresów składkowych i nieskładkowych: staż pracy jest ich sumą. Pod warunkiem jednak, że okresy nieskładkowe nie stanowią więcej niż 1/3 okresów składkowych. Można więc wyobrazić sobie sytuację, gdy ktoś wprawdzie pracował, ale więcej niż trzecią część dni roboczych przebywał na L4. Trzeba też pamiętać, że na niekorzyść stosunku okresów składkowych do nieskładkowych wpływa również pobieranie np. zasiłku opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, a także świadczeń, poza wynagrodzeniem za czas niezdolności do pracy, wypłacanych po ustaniu obowiązku ubezpieczenia.

Ważne dla przyszłych emerytów

Gdy osoba wnioskująca o emeryturę nie ma przepisowych 20 lub 25 lat stażu ubezpieczeniowego, ZUS dolicza okres pobierania renty chorobowej do pozostałych okresów składkowych i nieskładkowych, a więc do stażu zatrudnienia, ale tylko w wypadku, gdy pobieraliśmy tę rentę z powodu choroby zawodowej lub innych długoterminowych problemów zdrowotnych. Okresów przebywania na chorobowym np. z powodu przeziębienia czy złamań nie uznaje się za podstawę do naliczania przyszłej emerytury.

