Portale rekrutacyjne pełne ofert. Rynek pracy wreszcie drgnął

Lepsza sytuacja na rynku pracy

Poprawia się sytuacja na rynku pracy. Jest coraz więcej ofert pracy w takich branżach jak IT, handel detaliczny i inżynieria. Także w innych branżach widać znaczny ruch. Jeszcze kilka miesięcy temu znalezienie pracy nie było takie proste jak teraz. Mnóstwo firm rozmaitych branż ogłasza się w serwisach. Wiele osób szukających zatrudnienia może przebierać w ofertach. Szczególnie ułatwione zadanie mają osoby szukające pracy na niższych stanowiskach i przy pracach fizycznych. Tutaj firmy ostro walczą o pracowników. I można sobie wynegocjować niezłe stawki.

We wrześniu 2024 roku pracodawcy w Polsce opublikowali w sieci 288 tys. ofert pracy. To wzrost o 12 proc. w stosunku do analogicznego miesiąca 2023 roku (kiedy pojawiło się 257 tys. ofert) - wynika z analizy opracowanej przez system rekrutacyjny Element dla firmy doradczej Grant Thornton.

Zarobki w Polsce

A jakie są zarobki w Polsce? Średnia krajowa płaca przekracza 8 tys. zł. Główny Urząd Statystyczny podał ostatnio najnowsze dane dotyczące mediany. Okazuje się, że mediana zarobków w Polsce wynosi 6,5 tys. zł. Oznacza to, że połowa osób zarabia mniej, ale połowa więcej niż ta kwota. Niestety, jednocześnie w ostatnich wielu miesiącach Polska walczy z dużą inflacją, której wciąż daleko do celu inflacyjnego, który to wynosi 2,5 proc.

Praca w USA

Równie zaskakująco dobrze sytuacja ma się w Ameryce. Liczba etatów w sektorach pozarolniczych (ang. non-farm payrolls) była we wrześniu o 254 tys. wyższa niż miesiąc wcześniej – poinformowało rządowe Biuro Statystyki Pracy (BLS). Jako podał BLS sektor prywatny utworzył 223 tys. nowych miejsc pracy, podczas gdy oczekiwano 122 tys. Przeciętna stawka godzinowa we wrześniu wyniosła 35,36 USD i była o 0,37% wyższa niż miesiąc wcześniej oraz o 3,97% wyższa niż rok temu.

