Kiedy i kto może przeliczyć emeryturę?

Emeryci dorabiający mają prawo raz w roku wnioskować o ponowne przeliczenie emerytury.

Należy jednak mieć świadomość, że efekt przeliczenia może być różny:

Może się również okazać, że przeliczenie nie ma wpływu na wysokość emerytury. Zdarza się to, gdy dorobione dochody nie przekraczają pewnego progu. Brak obniżenia: Ważne jest, że nie ma ryzyka obniżenia emerytury w wyniku przeliczenia. Nawet jeśli nowe wyliczenie okaże się niekorzystne, ZUS zachowa poprzednią wysokość świadczenia.

Nowe tablice GUS a wyliczanie emerytur: co się zmieniło?

Od 1 kwietnia 2024 roku ZUS stosuje nowe tablice średniego dalszego trwania życia przy wyliczaniu nowo przyznawanych emerytur. Te tablice, publikowane co roku przez GUS, wpływają na wysokość świadczenia.

Zmiana dotyczy osób:

Urodzonych po 1 stycznia 1949 r. - dla nich emerytura wyliczana jest z zastosowaniem nowych tablic.

Pobierających emerytury po starym systemie:Mogą oni wnioskować o przeliczenie emerytury, ale tylko w określonych sytuacjach, np. gdy pobierali składki po przyznaniu świadczenia lub gdy uzyskali nowe dokumenty wpływające na wysokość emerytury.

Co oznaczają nowe tablice? Oznaczają one, że przeciętnie osoby przechodzące na emeryturę będą żyły dłużej niż w przeszłości. Przykładowo:

60-latek: według nowych tablic ma przed sobą 264,2 miesiąca życia (wcześniej 254,3 miesiąca).

65-latek po 5 miesiącach: 215,3 miesiąca (wcześniej 206,5 miesiąca).

Jakie skutki przyniosła zmiana tablic średniego dalszego trwania życia? Dłuższe życie oznacza, że zgromadzony kapitał emerytalny musi być dzielony na większą liczbę miesięcy, co ogólnie prowadzi do obniżenia kwoty miesięcznej emerytury.Należy jednak pamiętać, że wysokość emerytury zależy od wielu czynników, m.in. od wysokości składek i okresu ich odprowadzania.

Kiedy można przeliczyć emeryturę? Dwa główne przypadki

Możliwość przeliczenia emerytury jest ograniczona do dwóch głównych sytuacji:

Nowe składki emerytalne. Dotyczy to emerytuów kontynuujących pracę. Osoby pobierające emeryturę, które nadal pracują i odprowadzają składki emerytalne, mogą raz w roku lub po zakończeniu zatrudnienia wnioskować o doliczenie tych składek do dotychczasowego świadczenia. Nowe dowody poświadczające okresy składkowe. W przypadku odnalezienia dokumentów. Emeryt, który odnajdzie brakujące dokumenty poświadczające pracę przed 1999 rokiem, może wnioskować o przeliczenie emerytury z uwzględnieniem tych dodatkowych okresów składkowych.

Jak podaje ZUS, rentę lub emeryturę można ponownie przeliczyć, gdy przy składaniu wniosku o przyznanie emerytury lub renty nie dysponowało się wszystkimi dokumentami za okresy ubezpieczenia, które ZUS mógłby uwzględnić przy obliczaniu tego świadczenia. Wnioskując o ponowne przeliczenie, można udokumentować zarobki za lata sprzed roku przejścia na emeryturę lub rentę, lub zarobki, jakie uzyskiwało się po przyznaniu świadczenia, gdy pracowało się, opłacając składki na ubezpieczenie społeczne.

Przeliczenie świadczenia emerytalnego lub rentowego: tylko na wniosek

ZUS nie przelicza automatycznie emerytur i rent, nawet jeśli świadczeniobiorca kontynuuje pracę i odprowadza składki na ubezpieczenie społeczne.

Aby uzyskać przeliczenie świadczenia, należy złożyć odpowiedni wniosek.

Jak złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury: krok po kroku

1. Pobierz wniosek ERPO:

Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury o nazwie ERPO można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej ZUS: https://www.zus.pl/wzory-formularzy/emerytury-renty/przeliczenie-emerytury/renty

Dostępny jest również w filiach ZUS w formie papierowej.

2. Wypełnij wniosek:

Wniosek zawiera pola do uzupełnienia danych osobowych wnioskodawcy, adresu zamieszkania, adresu do korespondencji oraz danych dotyczących świadczenia, którego dotyczy wniosek:

Rodzaj świadczenia (np. emerytura, renta)



Numer świadczenia



Jednostka ZUS wypłacająca świadczenie

W dalszej części wniosku należy zaznaczyć odpowiednią opcję, która precyzuje przyczynę ponownego przeliczenia:

Przykładowe opcje:



"Ponowne obliczenie świadczenia z uwzględnieniem składek zapisanych na moim koncie po przyznaniu świadczenia"





"Ponowne obliczenie świadczenia z zastosowaniem najkorzystniejszego średniego dalszego trwania życia"

W razie wątpliwości, zaznaczenie właściwej opcji ułatwi pracownikowi ZUS zrozumienie Twojej sytuacji i naliczenie świadczenia zgodnie z Twoimi uprawnieniami.

3. Dołącz niezbędne dokumenty:

W zależności od wybranej opcji przeliczenia, do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty, np.:

Zaświadczenia z pracy potwierdzające dodatkowe okresy składkowe



Orzeczenie o odzyskaniu zdolności do pracy

Dokładny wykaz wymaganych dokumentów znajduje się w informacji do wniosku ERPO, dostępnej na stronie ZUS.

4. Złóż wniosek:

Wypełniony i podpisany wniosek o ponowne przeliczenie emerytury można złożyć:

Online: Poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) - wymaga założenia konta.



Osobiście: W dowolnej jednostce ZUS.



Listownie: Wysyłając wniosek na adres właściwej jednostki ZUS.

5. Czas oczekiwania:

ZUS ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji o ponownym przeliczeniu emerytury.

W przypadku konieczności uzupełnienia dokumentów lub wyjaśnienia wątpliwości, czas ten może się wydłużyć.

Pamiętaj! Składanie wniosku o ponowne przeliczenie emerytury nie jest obowiązkowe.

Przed złożeniem wniosku warto rozważyć, czy w danym przypadku przeliczenie będzie korzystne.

W razie wątpliwości co do wypełnienia wniosku lub wyboru odpowiedniej opcji, można skonsultować się z pracownikiem ZUS.

Wiele powodów do przeliczenia emerytury: sprawdź, czy możesz skorzystać!

Ponowne przeliczenie emerytury dotyczy przede wszystkim seniorów aktywnych na rynku pracy, ale mogą wnioskować o nie także osoby, które uzyskały dokumenty o zatrudnieniu, których nie posiadały przed pierwotnym wyliczeniem świadczenia. Powodów do tego, aby zwrócić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ponowne przeliczenie emerytury, może być wiele, o czym świadczy bardzo wiele możliwości wyszczególnionych we wniosku, z których należy wybrać tę, która pasuje do sytuacji osoby wnioskującej.

Uwaga! Ponieważ przy ponownym wyliczeniu korzysta się z nowych tablic średniej długości trwania życia, to bez względu na okoliczności, nowa kwota świadczenia wcale nie musi okazać się wyższa od pobieranej aktualnie.